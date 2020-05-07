Застройщикам готовят третий пакет мер господдержки

— Со дня на день мы ждем третий пакет мер господдержки строительной отрасли. Мы собрали и проанализировали предложения участников новосибирского строительного рынка, направили их в Минстрой РФ. Практически во всех регионах страны проблемы одинаковые, как и предложения по мерам господдержки. Думаю, что часть из них может войти в третий пакет, — отметил, выступая на пресс-конференции в ТАСС, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Больше всего застройщики настаивают на поддержке платежеспособного спроса населения через снижение ставки по ипотеке, субсидирование процентов по кредитам, первоначальному взносу.

Министр сообщил, что до конца года в области может появиться новая программа поддержки покупки жилья на первичном рынке, либо возобновиться действие постановления губернатора № 102 (от 1.04.2010), в рамках которого граждане получали два транша по 150 тысяч рублей при строительстве индивидуального жилья в районах области.

— Что касается программы субсидирования покупки жилья (постановление губернатора №21 от 26.01.2009), то эта мера очень действенная, именно благодаря ее использованию мы уже несколько лет подряд держим планку и сдаем по 2 млн кв. м жилья в год. Но она требует длинных денег — на 3-5 лет, которые необходимо предусмотреть в бюджете. Мы направили свои предложения губернатору области. Возможно, до конца года эта программа снова заработает, — не исключил Шмидт.

Напомним, сейчас в регионе можно взять льготную ипотеку под 6,5% на покупку жилья на первичном рынке, под 2,4% — на приобретение жилья на селе — это федеральные меры поддержки. Кроме того, в бюджете 2019 и 2020 годов заложены средства для субсидирования ставки молодым семьям, семьям с двумя и более детьми, а также учителям, медикам, госслужащим.

В список предложений от новосибирских застройщиков также вошли субсидии по заемным средствам банков, снижение нагрузки в части арендных платежей, упрощение процедуры получения техусловий для комплексного подключения площадок к сетям.

При этом многие строительные компании пожаловались в министерство, что уже получили от крупных поставщиков стройматериалов «письма счастья», в которых их предупредили о повышении цен на следующую партию металла, оборудования, стройматериалов и т.д.

В 2020 году в области планируется сдать 2 млн 139 тысяч кв. м жилья, около 63 объектов строительства, в том числе социальные и крупные инфраструктурные объекты. На сегодняшний день введены около 456 тысяч кв. м — 16% от плана. В среднем за четыре месяца 2020 года в регионе сдавались 130-140% жилья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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