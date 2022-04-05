Кабмин отвязал пени и штрафы за неоплату ЖКУ от действующей ключевой ставки ЦБ

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

15 марта правительство получило право отменять повышенные пени и штрафы за просрочку по платежам за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также по взносам за капремонт. До сих пор они рассчитывались с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты. Пени за неоплату ЖКУ начислялись с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня пени начислялись в повышенном размере — 1/130 ставки.

После того как ЦБ 28 февраля поднял ключевую ставку до 20% годовых, максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, отметил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хусунуллин. Поэтому для расчета будет использоваться ее значение, действовавшее до повышения.