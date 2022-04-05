В мэрии Новосибирска объявили о новых кадровых решениях

В ходе оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о новых кадровых решениях в структуре руководства муниципалитета.

Первое решение касается назначение на должность заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений Вячеслава Зарубина. По словам главы города, Зарубин на протяжении длительного времени работает в структурах городской власти.

Второе назначение касается руководства комитета муниципальной жилищной комиссии, которую возглавил Сергей Верещак.

По информации мэрии Новосибирска, положение о комитете утверждено постановлением мэрии города Новосибирска № 3319 от 04.09.2019 «О положениях о структурных подразделениях департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства городп». Ключевыми задачами комитета являются участие в формировании основных направлений и проведении единой политики в сфере жилищного и коммунального хозяйства на территории города, а также осуществление муниципального жилищного контроля на территории Новосибирска.

Это уже не первые кадровые решения с начала 2022 года в структурах муниципальной власти. Напомним, что в середине февраля свою должность покинул начальник управления автодорог Юрий Сердюк. Он перешел в администрацию Первомайского района и занял должность первого заместителя главы вместо ушедшего в отставку Владимира Кривушкина.

В марте закончился срок контракта мэрии с директором центра по проблемам животных Светланой Слесаревой. Как сообщала Слесарева в комментарии Infopro54, она сама была готова уйти из-за постоянного давления со стороны власти и различных контролирующих структур. Ранее оценки работы директора центра разделились у депутатов горсовета Новосибирска в ходе заседания профильной комиссии по городскому хозяйству. В настоящее время, по информации сайта rusoprofile.ru, обязанности директора учреждения с 22 марта исполняет Сергей Чегренец.