Как бесплатно переводить деньги в другой банк

Наверняка, многие из вас не раз сталкивались с необходимостью срочно перевести деньги, но банк получателя отличался от вашего и приходилось платить комиссию за перевод. Знакомо, не правда ли?

Однако сегодня есть современное решение этой проблемы – Система быстрых платежей (СБП). Благодаря этой опции, вы можете переводить без комиссии до 100 000 руб. в месяц по номеру телефона в другие банки. Это еще и очень быстро! Среднее время перевода – 15 секунд.

Как воспользоваться:

войдите в мобильное приложение Акцепт-онлайн или в Интернет-банк, выберите пункт меню «Система быстрых платежей»;

введите номер телефона и выберите банк получателя;

введите необходимую сумму и отправьте перевод.

А если у вас несколько счетов в Банке Акцепт, то теперь вы можете выбрать счет для зачислений по умолчанию, чтобы средства, отправленные вам через СБП, приходили туда, куда вам удобно.

Как это сделать:

войдите в мобильное приложение Акцепт-онлайн или в Интернет-банк;

зайдите в пункт меню – «Настройки» – «Система быстрых платежей», выберите пункт «Настройка»;

введите номер карты или счета для зачислений перевода по умолчанию.

Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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