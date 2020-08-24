От самоизоляции меньше всего малый бизнес пострадал в Сибири и на Урале

Малый и микро бизнес в России начал восстанавливаться после отмены большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако о возвращении к докризисным оборотам речи пока не идет, выяснили аналитики Райффайзенбанка, изучив активность более 130 тыс. компаний из сегмента малого и микро бизнеса по всей России.

С начала 2020 года поступления на счета клиентов в сегменте малого и микро бизнеса стабильно росли. В марте, несмотря на появление ограничений, связанных с распространением коронавируса нового типа, поступления увеличились на 23,5%. Падение началось в апреле и продолжалось весь май. В июне тенденция изменилась, однако пока компании не могут вернуться к мартовским показателям. Так входящие обороты по счетам предпринимателей в июне увеличились на 26% по сравнению с маем, однако это на 10% ниже, чем в марте этого года.

В июне многие предприниматели смогли вернуться к работе — поступления на счета возобновились. А те, кто продолжал работать в период ограничений увеличили количество транзакций. Однако обороты не восстановились до докризисных уровней во всех регионах. Меньше всего пострадали Сибирь и Урал, а сильнее всего падение ощущается в Москве.

В июне обороты компаний в большинстве городов росли. Самый сильный прирост наблюдался в Анапе, Казани и Томске. В Новосибирске рост за июнь составил 17%, а в соседнем Красноярске — 25%.

— Отличия в динамике восстановления компаний малого и микробизнеса можно объяснить региональной спецификой, а также разными сроками введения и снятия ограничительных мер. В Красноярске большое количество компаний, связанных с крупными градообразующими предприятиями, которые практически не останавливали работу, поэтому обороты бизнеса восстанавливаются быстрее, чем в соседних сибирских городах. В Новосибирске малый бизнес сконцентрирован на работе с физическими лицами. Он представлен в сфере торговли, логистики и транспорта, общественного питания, поэтому восстановление идет здесь чуть медленнее, чем в Красноярске, — поясняет Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Положение малого бизнеса различается в зависимости от отрасли, констатируют эксперты банка. В июне быстрее остальных возвращались к активному использованию банковских продуктов предприятия, работающие в индустриях отдыха и развлечений, юриспруденции, общепита и пищевой промышленности.

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