Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Как и зачем измерять корпоративную культуру компании?

12 ноября пройдет встреча Стратегического клуба на тему: «Измерение корпоративной культуры компании: что, как и зачем?».
  • 06/11/2019, 11:01
Как и зачем измерять корпоративную культуру компании?

В программе

  1. Корпоративная культура влияет на результативность и эффективность компании. Почему?

Разбираемся, как она формирует способы ведения дел и выполнения работы.

  1. Для того чтобы управлять культурой, ее необходимо измерять. Но как?

Обсуждаем, что поддается измерению, а  что — нет.

  1. Что измерять — знаем. Но чем и зачем?

Рассказываем, какие инструменты могут быть полезны руководителям и собственникам.

СтратКлуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.

Эксперты

  1. Артём Галимов, эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч, спикер в области управления персоналом.
  2. Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.
  1. Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт  КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
  1. Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!

Дата и время проведения: 12 ноября 2019 года с 18:30 до 21:30.
Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15.

Участие платное. Необходима регистрация.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Популярное с сайта

«Кока-Кола» хочет расшириться в Новосибирске

«Кока-Кола» хочет расшириться в Новосибирске

06/11/2019, 11:34
Компания планирует установить на заводе новую производственную линию и расширить складские площади.

Область определилась с критериями господдержки

06/11/2019, 11:30
Минэкономразвития уже оценил по ним 14 инвестиционных проектов.
«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

05/11/2019, 19:57
Пока речь идет о трех проектах, уже реализованных компанией в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Большинство новосибирцев узнают новости из интернета

06/11/2019, 14:01

В Новосибирске работает три оператора каршеринга

06/11/2019, 13:34

Полуторагодовалой Хадидже требуются деньги на раствор для диализа

06/11/2019, 13:28

Самые популярные у новосибирцев вакансии — бухгалтера

06/11/2019, 12:20

По итогам таможенных проверок СТУ доначислено более 580 млн рублей

06/11/2019, 11:50

«Кока-Кола» хочет расшириться в Новосибирске

06/11/2019, 11:34

Область определилась с критериями господдержки

06/11/2019, 11:30

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

05/11/2019, 19:57

Сотрудников полиции будут судить за получение взятки

05/11/2019, 18:49

Первый транш на модернизацию ЖКХ ушел в Черепаново

05/11/2019, 17:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска