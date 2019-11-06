Как и зачем измерять корпоративную культуру компании?

В программе

Корпоративная культура влияет на результативность и эффективность компании. Почему?

Разбираемся, как она формирует способы ведения дел и выполнения работы.

Для того чтобы управлять культурой, ее необходимо измерять. Но как?

Обсуждаем, что поддается измерению, а что — нет.

Что измерять — знаем. Но чем и зачем?

Рассказываем, какие инструменты могут быть полезны руководителям и собственникам.

СтратКлуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.

Эксперты

Артём Галимов, эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч, спикер в области управления персоналом. Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!

Дата и время проведения: 12 ноября 2019 года с 18:30 до 21:30.

Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15.

Участие платное. Необходима регистрация.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия