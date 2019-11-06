Как и зачем измерять корпоративную культуру компании?

В программе
- Корпоративная культура влияет на результативность и эффективность компании. Почему?
Разбираемся, как она формирует способы ведения дел и выполнения работы.
- Для того чтобы управлять культурой, ее необходимо измерять. Но как?
Обсуждаем, что поддается измерению, а что — нет.
- Что измерять — знаем. Но чем и зачем?
Рассказываем, какие инструменты могут быть полезны руководителям и собственникам.
СтратКлуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.
Эксперты
- Артём Галимов, эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч, спикер в области управления персоналом.
- Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.
- Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
- Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.
Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!
Дата и время проведения: 12 ноября 2019 года с 18:30 до 21:30.
Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15.
Участие платное. Необходима регистрация.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами мероприятия