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«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

Пока речь идет о трех проектах, уже реализованных компанией в Новосибирской области.
  • 05/11/2019, 19:57
Автор: Юлия Данилова
«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога
«Нисколько не вмешиваясь в инвестиционную политику области, хотелось бы упомянуть, что везде налог на имущество даже не обсуждаем».

ООО «Сибирская нива» (входит в ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг») представила на рассмотрение инвестиционного совета Новосибирской области сразу три проекта.

— Мы работаем в 12 регионах Российской Федерации. Ни в одном, кроме Новосибирской области, мы не платим налог на имущество по имуществу, реализованному в рамках инвестпроектов. Хотелось бы попросить здесь такие же преференции, — сообщил основатель и крупнейший владелец холдинга Штефан Дюрр.

Речь идет о животноводческом комплексе на 2500 голов скота в селе Борково. Он был введен в эксплуатацию в 2015 году, в 2016-м вышел на проектную мощность. Производительность составляет 20 тысяч тонн молока в год. Второй комплекс в селе Елбань — на 6 тысяч голов скота и производительностью 52 тысячи тонн молока в год. Он был введен в эксплуатацию в конце 2017 года, сейчас выходит на проектную мощность по молоку. Третий комплекс — в Пеньково — за счет проведенной модернизации был расширен с 800 до 5000 голов, введен в эксплуатацию в 2017 году, в 2018-м вышел на проектную мощность. Производительность — 45 тысяч тонн молока в год. Объем инвестиций в три проекта составил около 9 млрд рублей.

В первом проекте работают 82 человека, средняя зарплата в 2019 году составляет 36,9 тысячи рублей (к 2026 году вырастет до 52 тысяч). Во втором — 222 человека, 32,3 тысячи рублей (45 тысяч), в третьем — 265 человек, 34 тысячи (к 2026 году — 44,18 тысячи рублей).

В Маслянинском районе области идет строительство несколько животноводческих комплексов

— Нисколько не вмешиваясь в инвестиционную политику области, хотелось бы упомянуть, что везде налог на имущество даже не обсуждаем. По всем другим областям вдобавок [нам] платят 50 тысяч рублей за нетеля, которого мы покупаем, 30% за технику без ограничения, то есть идет достаточно большая поддержка из бюджетов. Мы бы хотели попросить [тоже самое у Новосибирской области], но не просим. Мы здесь уже есть, мы здесь уважаемы, чувствуем себя своими, но очень бы хотелось, чтобы от налога на имущество, который возникает от того, что мы инвестируем, нас освободили, — пояснил предприниматель.

Он напомнил, что три года назад компания уже делала попытку претендовать на налоговые льготы, но из-за сложной финансовой ситуации (в том числе с исполнением бюджета) инвестора «прокатили».

Если компания получит льготу по налогу на имущество в Новосибирской области, то по первому проекту в 2019 году платеж сократится с 13,4 млн до 4,7 млн рублей (останется только НДФЛ, к 2026 году платеж составит 9,4 млн в случае с льготой и без льготы). По второму проекту — с 70,8 млн до 11,18 млн рублей (к 2026 году — 54,38 млн), по третьему проекту — с 49,1 млн до 14 млн рублей (к 2026 году — 31,7 млн).

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Штефан Дюрр также напомнил, что «ЭкоНива» долго выбирала место дислокации и сейчас приступила к реализации в Новосибирской области еще одного крупного инвестпроекта — по переработке сырого молока. Готовую продукцию планируется продавать как в регионах РФ, так и за рубежом.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив предложил поддержать запрос «ЭкоНивы», отметив, что это самый первый большой инвестор из сферы АПК, пришедший в Новосибирскую область. Он также напомнил, что компания за прошедшие годы получила от региона, а также федерального бюджета достаточно много преференций — не меньше, чем в других регионах, на которые ссылался Штефан Дюрр.

Ранее депутаты заксобрания неоднократно и жестко критиковали крупные агрохолдинги, работающие в регионе, за то, что они забирают львиную долю господдержки, оставляя без льгот небольшие сельхозпредприятия области, которые в итоге банкротятся.

проблемы в животноводстве

«В животноводстве мы прирастаем со знаком «минус» и повсюду вырезаем скот»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что принципиально важным для региона моментом была синхронизация работ по расширению мощностей «ЭкоНивы» и строительство завода по переработке сырья. Он также подчеркнул, что для области первоочередным является принцип бюджетной эффективности, а инвестор подтвердил возврат преференций в налогооблагаемую базу. В итоге инвестсовет решил поддержать предложение «ЭкоНивы» и после прохождения необходимых процедур предоставить запрошенные меры поддержки. Инвестору, в свою очередь, рекомендовали при реализации проектов присмотреться к оборудованию и технике местных производителей. Травников пояснил, что в области создан кластер аграрного машиностроения, который неплохо работает.

Предприятия ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в совокупности производят 2300 тонн молока в сутки. Холдинг является самым крупным производителем сырого молока в России и Европе. Общая площадь земель — 600 тысяч га, поголовье дойного стада — около 90 тысяч голов. В 2019 году компания приступила к реализации двух новых инвестпроектов в Новосибирской области — строительству животноводческих комплексов в Черепановском районе (села Листвянка и Огневая Заимка). Каждый рассчитан на содержание 3,5 тысяч фуражных коров. Сумма инвестиций в проект — 9 млрд рублей. Запуск комплексов запланирован на конец 2019 — начало 2020 года, выход на проектную мощность — к концу года.

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