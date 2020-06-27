Как использовать ВКонтакте для организации продаж

Предпринимателю остается только решить вопрос с заполнением каталога. Это можно сделать в один клик, используя онлайн-парсер. Он удобен, позволяет избежать заполнения сотней карточек вручную. Примером такого сервиса выступает популярный парсер Q-Parser, предоставляющий своим пользователям множество удобных инструментов.

Как работает онлайн-парсер

При использовании облачного парсера Q-Parser товары сами появляются в группе без хлопотной загрузки и подбора фото. Выгрузка очень простая, инструкцию вы можете найти здесь https://q-parser.ru/howto/format/vkformat. В общем виде выгрузка выглядит следующим образом:

Вы регистрируетесь на сайте Q-Parser. Интересно, что сервис предлагает попробовать парсить бесплатно, а уже после этого выбрать подходящий тариф. Выбираете в каталоге парсера поставщика или делаете заявку на добавление конкретного сайта, если в списке его нет. Запускаете парсинг товаров с сайта поставщика, а затем выбираете выгрузку в социальную сеть ВКонтакте – просто нажимаете кнопку «Выгрузить».

Q-Parser предоставляет возможность настроить выгрузку. Можно выбрать подборку, в которую выгружать товары, что позволит разделить их на отдельные категории. В Q-Parser можно выполнить выгрузку не только в раздел «Товары», но и в альбомы.

Удобство Q-Parser еще и в том, что при повторной выгрузке не создаются дубли товаров. Сервис обновляет все характеристики имеющихся товаров, их цены и фотографии. Главное, чтобы перед началом в группе был включен раздел «Товары» или «Фотографии» – в зависимости от того, куда выполняется выгрузка.

Те, кто уже активно пользуется Q-Parser, подтверждают, что гораздо проще пользоваться парсером, чем делать все операции вручную, часто дублируя множество одинаковой информации, оформляя описание и характеристики в каждой карточке.

С помощью парсера во ВКонтакте можно организовать полноценный онлайн-магазин. Для этого остается только создать группу, после чего с помощью раздела товаров оформить каталог. Они и будут наглядной и удобной интернет-витриной с фотографиями, ценами и описанием.