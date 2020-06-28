В мае средний размер потребкредитов в Новосибирской области сократился более чем на 17%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 214,2 тыс. руб., снизившись на 11,6% по сравнению с рекордными апрельскими значениями (в апреле 2020 года – 242,4 тыс. руб.), сообщили в пресс-службе НБКИ. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае 2020 года средний чек по потребкредитам вырос на 17,3% (в мае 2019 года – 182,6 тыс. руб.).

В мае 2020 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (541,9 тыс. руб.), Московской области (343,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (336,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (320,9 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (243,6 тыс. руб.). В Новосибирской области средний размер выданных потребкредитов составил 207,1 тыс. рублей, тогда как в апреле 2020 года он составлял 250,5 тыс рублей.

В НБКИ отметили, что в мае 2020 года самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам потребкредитования) по сравнению с апрелем 2020 года продемонстрировали Краснодарский край (-26,2%), Санкт-Петербург (-25,8%), а также Ростовская (-24,1%) и Тюменская (-21,9%) области. В Москве средний размер потребительского кредита снизился в мае по сравнению с апрелем на 0,5%. В Новосибирской области снижение среднего уровня потребкредита составило 17,3%.

— В апреле традиционное потребительское кредитование в офисах банков фактически замерло, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Поэтому в то время банки кредитовали только хорошо известных им граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А таким заемщикам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов. В мае же кредитование населения начало оживать, в банки потянулись заемщики «с улицы», что, в конечно итоге, отразилось на среднем размере потребкредита, который постепенно начал возвращаться к «докарантинным» значениям.

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