Как изолироваться от денежных проблем?

Весна 2020 года запомнится жителям России самоизоляцией, ежедневными новостями про коронавирус со статистикой заболевших-умерших, временами напоминающей сводки с фронта, тревожными сюжетами о ситуации на фондовых и нефтяных рынках, но больше, пожалуй, многочисленными выступлениями президента, который будто бы взял на себя роль пожарного в самом жерле вулкана.

Государство взяло под крыло…

Резко вырос максимальный размер пособия по безработице — до 12130 рублей или МРОТ. Право на дополнительные выплаты получили семьи с детьми. 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет выплачиваются ежемесячно за апрель, май и июнь, 10000 рублей единоразово за каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Если родители были уволены после 1 марта 2020 года и зарегистрировались в центре занятости — 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет ежемесячно за апрель, май и июнь. Прибавку к зарплате в течение 3 месяцев будут получать врачи, фельдшеры, медсестры и водители «скорой», непосредственно сталкивавшиеся с больными коронавирусом. Сумма выплат, согласно распоряжению президента, составила от 25 тысяч (младший медперсонал и водители) до 80 тысяч рублей (врачи стационаров). Кроме того, правительство разработало перечень наиболее пострадавших от кризиса отраслей и предложило меры поддержки для занятых в них предприятий и учреждений: арендные каникулы, отсрочки по кредитам, продление сроков отчетности и уплаты страховых взносов до 6 месяцев. Об этих и других мерах Владимир Путин лично объявлял во время своих многочисленных «карантинных» обращений. Казалось бы, после такого россиянам можно просто расслабиться и забыть о мелких неудобствах, связанных с самоизоляцией и нерабочими днями. Но так ли радужно все оказалось на самом деле?

…но не всех

Под удар попали многочисленные кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы, кинотеатры, магазины с непродовольственными товарами и т.д. Главными для бизнеса в это время стали вопросы не прибыли, а выживания. Чтобы компенсировать свои издержки, предприниматели пустились на различные ухищрения. Одни по мере возможности перевели свой бизнес частично или полностью в онлайн (этот сектор в России за 3 «коронавирусных» месяца вырос на 15% к уровню прошлого года и продолжает прибавлять). Другие решили сэкономить на сотрудниках, спровоцировав волну сокращений. За один месяц, с апреля по май, количество безработных в РФ увеличилось вдвое — с 700 тысяч до 1,4 млн человек. И это только по официальным данным! У большинства россиян резко упали доходы и вместе с тем сузилось «окно возможностей» для дополнительного заработка. Здесь необходимо учитывать, что далеко не все формально вписываются в категорию граждан, которым полагаются те или иные выплаты, — на слуху десятки историй о том, как пострадавшим от кризиса предприятиям отказывали в помощи из-за несоответствия основного ОКВЭДа указанному в правительственном перечне.

Больше нет палочки-выручалочки

Если раньше граждане и предприниматели, не рассчитывая на государство, могли взять кредит в банке, чтобы переждать сложные времена, то сегодня и здесь не обходится без проблем. По данным на конец декабря 2019 года российские банки одобрили всего 37% от числа всех заявок на кредит — это абсолютный минимум за последние 2 года. По итогам апреля 2020 года этот показатель еще более снизился — банки одобрили лишь пятую часть заявок на кредит. Так рынок отреагировал на замедление экономики и падение уровня доходов граждан. Сегодня получить кредит практически невозможно. Следствием экономической турбулентности, которую можно наблюдать сегодня, стал рост неплатежей по кредитам и невозможность «перезанять до зарплаты» — потому что многие заемщики потеряли и зарплату, и другие источники дохода.

Пойти ва-банк

Как же избавиться от долгов и не влезть в еще большую кабалу? Объявить себя банкротом! Эта процедура в 2020 году обещает стать доступнее для многих россиян. В феврале Госдума в первом чтении приняла законопроект, который определяет порядок внесудебного банкротства. Предполагается, что оно будет проходить в упрощенном порядке и вместе с тем станет менее затратной для малообеспеченных граждан. На упрощенное банкротство, согласно последним правкам, могут рассчитывать заемщики, накопившие долги от 200 до 500 тысяч рублей. Но есть и ряд ограничений. Так, заемщик, претендующий на внесудебное банкротство, не имеет права быть участником обычного банкротства и не может быть индивидуальным предпринимателем. Если задолженность относится к банковскому кредиту, до этого заемщик обязан внести не менее 9 платежей. При этом необходимо либо зарегистрироваться в статусе безработного, либо иметь доход на каждого члена семьи менее прожитого минимума, либо пройти через исполнительного производство. Комментируя законопроект, в Министерстве экономического развития заметили, что эти ограничения просто отсекают миллионы честных граждан. Пока закон не принят окончательно, вопрос повис в воздухе. Вопрос действительно важный! Поскольку грамотно проведенное банкротство способно решить немало проблем, особенно в кризис, когда доходы «просели» и неизвестно, удастся ли разобраться со всеми долгами, не делая новых.

И здесь у нас для вас есть хорошая новость. Сегодня совсем необязательно ждать, когда депутаты окончательно разрешат все нюансы с новым законом о внесудебном банкротстве. Компания «Альтернатива» готова провести банкротство здесь и сейчас.

Почему им стоит доверять? Причин много. И главная — профессионализм и опыт. Компания работает много лет на рынке юридических услуг. Эксперты «Альтернативы» до мелочей знакомы с актуальным законодательством и, без преувеличения, знают все о банкротстве. Своим клиентам они гарантируют, что эта процедура пройдет с полным соблюдением юридических формальностей, быстро и с минимальными издержками для любого обратившегося к ним заемщика.

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