Из Новосибирска можно будет долететь в Оренбург

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 3 июня 2020 года начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Оренбург. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Оренбургом, — подчеркнули в авиакомпании.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Толмачево в 19:35, прилет в аэропорт Оренбурга в 20:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 21:40 и приземляется в Новосибирске в 02:40 на следующий день. Время в полете составит около трех часов.

Рейсы будут осуществляться на современных лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса.

В авиакомпании рассказали, что при уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками.

— Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками, — уточнили в пресс-службе.

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