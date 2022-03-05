Как лучше распорядиться сбережениями в условиях санкций

По сообщению информационного агентства Finam.ru, эксперты полагают, что в ближайшее время отмены санкций или их смягчения ждать не стоит, но российская экономика сможет приспособиться к новым реалиям.

Жесткие санкций, которые ввели против России США и ряд других стран, привели к падению курса рубля и обвалу фондового рынка.

— Однозначно можно рекомендовать вложения в реальные активы, в золото, в здоровье, в устойчивые к рецессии бизнесы. При улучшении геополитической ситуации будет резкий отскок на рынке акций. Но пока их покупку рекомендовать нельзя: риски очень велики, — считает заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

При этом российские облигации не испытали особого внешнего влияния, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Эксперты сходятся во мнении, что отмена или снятие санкций напрямую зависит от дальнейшего развития ситуации на Украине.

Среди долгосрочных негативных последствий санкционной политики Запада для отечественной экономики Андрей Кочетков выделил, в первую очередь, потерю доли на европейском рынке, сокращение прямых иностранных инвестиций и более высокую экономическую зависимость от Китая. При этом эксперт уверен: экономика России выдержит давление, а вот Европа рискует столкнуться с непоправимыми последствиями. Участники дискуссии также поделились ожиданиями относительно динамики курса национальной валюты. Валерий Миронов считает, что поскольку рост цен на энергоносители поддерживает рубль, то пик падения по нему в целом достигнут. Андрей Кочетков согласился, что при сохранении 85-90% экспорта можно рассчитывать на скорую стабилизацию ситуации.