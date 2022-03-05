Режим закрытого неба на юге России продлили до 14 марта

Режим закрытия неба продлен до 14 марта на юге России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

— Режим продлен до 03:45 мск 14 марта, — сказали в ведомстве.

Для организации перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля. 1 марта Росавиация продлила запрет на полёты на юге и в центральной части России до 8 марта.