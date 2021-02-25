Как можно выгодно сдать старую офисную технику

Любая техника, в том числе офисная, имеет свой срок жизни. Рано или поздно сканер или принтер выходят из строя либо просто заменяются на более современную и производительную модель. Старая техника при этом остается в офисе, занимает место и просто пылится на полке. Ее можно выгодно продать, покрыв при этом часть расходов на новые покупки. При этом не потребуется тратить много времени или усилий. Если устройство является рабочим, оно может быть перепродано. Для неисправной техники проводится утилизация либо разборка на запчасти.

Таким образом, продать можно технику в любом состоянии любого производителя. При этом не обязательно самостоятельно везти весь груз в пункт приемки б/у техники. Специалиста по оценке можно вызвать в офис по любому адресу в Новосибирске. Квалифицированный мастер приедет через несколько часов после заявки, осмотрит на месте товар и даст заключение о цене. Он же займется транспортировкой техники после ее покупки. Договор может быть заключен как с физическим, так и с юридическим лицом, выплата денежных средств наличными или безналичным перечислением.

Большинство бизнесменов не задумываются о такой дополнительной статье доходов, как б/у техника. Она просто списывается с бухгалтерского учета, хотя на этом товаре можно заработать реальные деньги. Собственники бизнеса заняты другими, более важными делами. У них нет времени заниматься поиском покупателя на отработавший свое принтер. Это отвлекает от основной деятельности, и многие не верят, что получат за такой товар достойную плату.

На самом деле даже неисправную, идущую на запчасти технику, можно продать быстро и выгодно. На сайте https://orion154.ru можно заказать онлайн-оценку товара. Специалист центра обрабатывает заявку и называет цену за б/у оргтехнику, исходя из того описания, которое вы дали. Она прежде всего зависит от типа устройства, производителя, марки, года выпуска, наличия повреждений, времени эксплуатации прибора. Продать можно копиры, сканеры, принтеры, плоттеры и прочее. Компания не принимает струйные принтеры и пустые картриджи.

Другими неоспоримыми преимуществами этого сервиса считаются:

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Высокие расценки, работающую технику в хорошем состоянии можно сдать по цене до 90% от рыночной

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Скупка товара, как и любые финансовые услуги, должна сопровождаться заключением договора в письменном виде. Только так клиент может быть уверен, что работает с честной компанией, которая соблюдает законодательство. В документе должны быть изложены все условия продажи б/у техники, зафиксирована ее цена. Перед подписанием договора необходимо его внимательно прочесть. Все написанное должно быть клиенту понятно и не вызывать вопросов. По запросу скупщик обязан предоставить документы о регистрации компании.