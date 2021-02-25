Из-за пандемии география экспорта сибирского угля изменилась

— В связи с пандемией произошло перераспределение рынка сбыта сибирского угля. Более чем на 31% вырос объем экспорта каменного угля в страны Африки, на 6% —Америки, в частности в Бразилию, Чили, США и Канада, — констатировал начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

В страны Африки компании округа в 2020 году поставили каменный уголь на 90,8 млн долларов, в Америку — на 11,2 млн долларов (+6%).

При этом в 2020 году на 43% в стоимостном выражении сократились поставки угля во все страны Европы — на 43% или 2,2 млрд долларов, кроме Украины, Ирландии и Албании.

Физический объем поставок угля в страны Азии вырос на 15.1% при снижении его стоимостного объема на 9,2%.

По данным СТУ, основой экспорта СФО в 2020 году (44%) оставались топливно-энергетические товары (прежде всего, уголь каменный). По сравнению с 2019 годом, экспорт топливно-энергетических товаров в физическом и стоимостном выражении уменьшились на 3.7% и 24,5% соответственно.

По данным таможенной статистики за 2020 год внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа (СФО) составил 39,7 млрд долларов США и по сравнению с 2019 годом сократился на 13,7%. Доля экспорта в товарообороте СФО составила 77%, доля импорта — 23%, в стоимостном выражении экспорт составил около 30,5 млрд долларов США, импорт — 9,2 млрд долларов США. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное и снизилось по сравнению с показателем 2019 года на 20,4%, составив 21,2 млрд долларов США. Отрицательная динамика наблюдается как в экспортных поставках, так и в импортных. Так, в экспорте в стоимостном выражении произошло сокращение поставок на 16%, в импорте — на 4%.