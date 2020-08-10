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Как начать вести здоровый образ жизни?

  • 10/08/2020, 09:23
Частые болезни, плохое настроение, склонность к депрессии и многое другое нередко являются результатом неправильного образа жизни. И в этом случае каждый человек начинает задумывать: а что можно поменять, как правильно начать здоровый образ жизни и не сорваться.

Активный образ жизни и его польза

Здоровый образ жизни включает в себя ключевые моменты:

  1. Правильное питание.
  2. Занятие спортом.
  3. Отказ от вредных привычек.
  4. Разработанный распорядок дня.

Также ко всему этому стоит прибавить позитивный настрой. Ведь любые мысли материальны.

Курение и алкоголь

Каждый человек, который ведет активный и здоровый образ жизни, должен отказаться от вредных привычек. Они вызывают хроническую усталость и депрессию. Если от этого всего отказаться, то голова начнет лучше работать и появится много энергии.

Вода

Необходимо вычислить, сколько нужно выпивать воды в день. Здесь важно учитывать – 14 г на каждые 450 г массы тела.

Сон

Если человек мало спит, то у него снижается мелатонин. Без фазы глубокого сна наступает преждевременное старение. Самое оптимальное время для отбоя – 21-23 часа.

Правильное питание

Это один из важных моментов, т.к. от употребляемой пищи зависит работа пищеварительной системы и всего организма в целом. Если есть вредную пищу, то начинает портиться кожа, страдает печень. Недостаток правильного питания приводит к физическим болезням, а порой и к психологическим проблемам.

Поэтому важно есть только качественные пищевые продукты, т.к. они содержат больше всего витаминов и других полезных веществ. Обязательно включить в рацион овощи, фрукты, цельные зерна и бобы, постное мясо и рыбу.

Физкультура и спорт

Экстремальные нагрузки могут нанести вред, а вот ежедневная физическая активность будет очень полезна.

Что же можно включить в активный спорт?

  • Йога;
  • плавание;
  • бег;
  • велосипед;
  • силовые тренировки, но умеренные;
  • пешие прогулки.

Большинство спортсменов предпочитают использовать шоссейные велосипеды. Данные устройства разрабатывались для того, чтобы быть быстрым. Также велосипед поможет улучшить физическую форму.

Шоссейные велосипеды привлекают все больше людей, т.к. он помогает развить многие мышечные группы. Чтобы правильно выбрать такое устройство, необходимо определиться, чем человек хочет заняться на нем и где кататься. Некоторые учитывают стоимость велосипедов, покупают дополнительные аксессуары.

Справка! Рассчитан шоссейный велосипед для тех, кто предпочитает соревновательную езду и физические нагрузки.

Польза правильного образа жизни

Большинство людей думают, что вести здоровый образ жизни сложно, но на самом деле это не так. Если его придерживаться, то общее состояние организма улучшится.

  1. ЗОЖ помогает увеличить продолжительность жизни человека. Немецкие ученые даже провели исследование на эту тему. Они доказали, что люди, которые ведут ЗОЖ, продлевают свою жизнь на 10-17 лет.
  2. Если правильно питаться, то лишний вес не грозит. А это значит, что некоторые болезни обойдут организм стороной.
  3. Возрастает шанс забеременеть, выносить и родить здорового ребенка. Но только в том случае, если девушка будет следить за питанием, не пить и не курить, держать массу тела в норме.

Заключение

О здоровом образе можно говорить много и долго, но самое главное – придерживаться его. Активный и здоровый человек может наслаждаться любыми вещами, всегда иметь положительный настрой, красивую физическую форму и т.д. Не обязательно придерживаться строгих правил и каждый день нырять в прорубь. Некоторые люди начинают с правильного питания, постепенно добавляя другие пункты в свою жизнь.

Фото с сайта pexels.com

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