Работа в большом городе: топ-7 антикризисных профессий для женщин

Однако это не повод опускать руки. Обязательно найдется работа, которая устроит вас по всем параметрам. Возможно, придется переквалифицироваться ввиду отсутствия вакансий по специальности. Найти работу в Москве легче, чем вы думаете, если задаться целью, грамотно составить резюме и настроится на хороший результат.

При поиске работы следует учитывать:

образование и опыт работы;

личные предпочтения и наклонности;

пожелания относительно графика, зарплаты и других условий.

Менеджер по продажам

В этой сфере нет лимита ни по возрасту, ни по гендерному признаку. Главное – продавать товары или услуги, которые предлагает компания. Часто приходится работать по телефону или в интернете, выезжать на переговоры и деловые встречи. Образование не имеет значения. Задача менеджера – досконально владеть информацией о том, что он продает, и уметь убеждать. Никакой университет не обучит этим навыкам. Все приходит с опытом и, конечно, нужно иметь талант и поставленную речь.

Продавец

В кризис профессия продавца выручала всех, кто пытался хоть как-то заработать. Стоит только вспомнить «лихие девяностые», когда торговлей занимались все, кому не лень. Даже профессорско-преподавательский состав выходил на рынок. Сейчас ситуация почти такая же, и совсем не стыдно на время, а может быть и навсегда, сменить сферу деятельности. Эффективный продавец – на вес золота. Задача новичка заключается в изучении группы товаров, с которой предстоит работать. Также нужно быть предельно внимательным, уметь сосредотачиваться и считать.

Секретарь

Если 20 лет назад владение ПК было чем-то из разряда сверхзнаний, сегодня компьютерной грамотностью обладают практически все. Вот почему офисная работа так привлекательна, а для молодой женщины или девушки должность секретаря способна стать первой ступенькой на карьерной лестнице. Есть обратная сторона медали: помощницами в офис приглашают молодых особ. Могут потребовать знание английского и наличие высшего образования. Не лишним будет владеть скоростью набора текста и хорошо ориентироваться в офисных программах.

Няня

Казалось бы, что проще присмотра за детьми? Еще один плюс – возраст кандидатов перешагивает сорокалетний рубеж. Но при кажущейся доступности работы няни, здесь таится немало подводных камней. Гувернантка, няня, репетитор – это практически член семьи, которому доверяют самое дорогое – воспитание подрастающего поколения. Работу няней приходится подыскивать через специализированные агентства, нарабатывать рекомендации, проходить обучение и массу проверок, и только после приступать к обязанностям.

Мастер маникюра

Ухоженные руки хотят иметь все, поэтому спрос на мастеров маникюра всегда был на высоте. С появлением всевозможных технологий наращивания, нейл-арта и других интересных направлений, связанных с ногтевой индустрией, мастером маникюра может стать любая девушка, не лишенная вкуса и умеющая рисовать. Многие начинали с самоучек и в итоге открыли свои салоны. Кто-то до сих пор принимает клиенток на дому. Как бы там ни было, при желании можно смело попробовать реализовать себя в этой сфере.

Флорист

Еще одно направление деятельности, связанное с искусством красоты. Доход цветочных салонов во многом зависит от того, кто там трудится. Насколько убедительна и обходительна особа, как она умеет составлять букеты – будь-то скромные композиции или роскошные цветочные наборы, настолько прибыльным будет бизнес. Не всегда при подборе персонала обращают внимание на опыт или пройденные курсы. Если есть расположенность и желание работать в данном направлении, достаточно нескольких дней обучения, и специалист в области флористики готов к работе.

Копирайтер

Кто писал в школе сочинения на «пять», имеют все шансы стать хорошим копирайтером – автором текстов и статьей для коммерческих сайтов, развлекательных порталов и глянцевых журналов. Конкуренция в этой сфере высокая, но профессионал никогда не останется без интересных предложений с соответствующим гонором. Иногда стоит начать с малого, чтобы отыскать надежных заказчиков, а еще лучше подыскать стационарную работу с фиксированной оплатой. Фриланс при всей его привлекательности не сулит стабильных заработков.

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