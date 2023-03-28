Как не стать жертвой лжегазовщиков

Иногда их действия могут угрожать не только кошельку обманутого, но и его жизни. В первую очередь это касается манипуляций с газовым оборудованием. Давайте разберемся, как распознать лжегазовщиков и какие уловки они используют.

Кто может проверять газ в МКД

В соответствии с российским законодательством газовое оборудование должно проверяться один раз в год, как минимум. Делают это специальные организации, которые имеют лицензию на такого рода деятельность.

Договор с компанией заключает управляющая организация. Они же уведомляют жителей МКД о том, когда с проверкой придут газовщики. В уведомлении обязательно должен присутствовать номер телефона для справок, чтобы жилец мог уточнить информацию.

Как не нарваться на мошенников

А именно такими и являются лжегазовщики, которые ради собственной наживы готовы рисковать жизнями людей. Вспомним недавнюю страшную трагедию в Новосибирске, где из-за таких вот ушлых ребят, которые установили водопроводные шланги вместо газовых, погибло 15 человек.

Итак, вам стоит задуматься, если:

К вам пришли газовщики, но никакого уведомления от УК перед их визитом не было. Сотрудники якобы газовой службы пытаются навязать вам какие-то дорогостоящие дополнительные услуги. Мастера, которые работают официально, не заинтересованы в продаже услуг. Их дело проверить оборудование по запросу или поменять неисправное. Вас пытаются запугать протечкой и предлагают оформить рассрочку на свои услуги. Вам суют на подпись какие-то сомнительные документы вроде договора. Максимум, что могут предложить подписать настоящие газовики – это документ о том, что был проведен инструктаж.

Что еще должно насторожить?

Люди, которые прикидываются сотрудниками газовой службы, пытаются создать видимость своей причастности к государственной конторе, но часто допускают промахи. Во-первых, мошенники стараются ходить по квартирам вдвоем, хотя сотрудники службы редко берут на вызов напарников.

Во-вторых, лжеспециалисты надевают форму, похожую на ту, что носят газовщики. Например, в Москве сотрудники госконторы носят спец-костюм синего цвета со светоотражающими полосками и кокеткой с надписью «Мосгаз» на спине, соседствующей с фирменным логотипом. Мошенники также надевают форму синего цвета, вот только без логотипа. Чаще всего надпись на их куртках имеет слово «газ». Например, газ-контроль. Это рассчитано на то, чтобы человек увидел заветное слово и решил, что пришли люди из «МОСГАЗ».

Поэтому не стоит доверять форме незваного гостя, а лучше сразу позвонить в свою управляющую компанию и спросить, должна ли сейчас проводиться плановая проверка. Также нелишним будет попросить удостоверение специалиста, который пришел к вам в дом.

Несколько слов о безопасности

Ни в коем случае нельзя самостоятельно лезть к газовому оборудованию и пытаться что-то чинить или менять. После покупки нового оборудования, его должен устанавливать не просто знающий человек, а компания, которая имеет разрешение на такие действия. Также стоит отказаться, если установку предлагают произвести сотрудники магазина, где вы приобретаете оборудование. Лже специалист может сделать что-то не так, например, пережмет паронитовую прокладку. И из-за этого произойдет утечка газа.

Чаще всего под уловки мошенников попадаются пожилые люди. Поэтому, если у вас есть родственники преклонного возраста и они живут одни, обязательно расскажите им, что делать, если вдруг им в дверь позвонят сотрудники газовой службы.