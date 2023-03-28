Волонтеры Сбера приняли участие в акции по очистке зоопарка от снега

Сотрудники банка вместе со своими семьями помогли очистить от снега семь вольеров и павильонов – инвентарь и необходимую технику предоставил зоопарк.

Всего в акции приняли участие 180 человек, в число которых вошли сотрудники ряда крупных предприятий, добровольцы волонтерских и студенческих организаций. Совместными усилиями им удалось вывести 196 кубометров снега.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило – одна из главных достопримечательностей для новосибирцев и гостей города, поэтому нам было важно стать частью этой акции. Забота об экологии, волонтерство – важные для нашей компании направления ESG-повестки. Команда Новосибирского Сбера старается соответствовать принципам бережного отношения к природе и ответственного потребления – мы внедряем новые принципы в офисах, проводим «зеленые» проекты, а также поддерживаем важные волонтерские инициативы».

Субботники по благоустройству и очистке вольеров, уборке территорий от снега и мусора проводятся региональным министерством природных ресурсов с 2017 года, который в России был назван Годом экологии. За все время в акции приняли участие более 800 волонтеров, половина из которых – дети.

Фото предоставлено пресс-службой банка