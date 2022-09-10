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Как оформить микрозайм

  • 10/09/2022, 09:23
Материальные трудности могут возникнуть у любого человека, в их решении помогут быстрые займы. Получить мини-кредит можно онлайн. Такую возможность предоставляет микрофинансовая организация «ДжойМани».

Займы от ДжойМани оформляются через личный кабинет. Процедура занимает минимальное количество времени, требований к заемщикам немного.

Микрокредиты на хороших условиях

Чаще всего займы берут до зарплаты. Микрокредит, оформленный на несколько дней, позволяет избежать больших переплат по процентам. Главное – погасить его в срок. Если возникнут какие-то трудности с возвратом долга, срок выплаты всегда можно перенести.

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте микрофинансовой организации, придумать логин с паролем, получить доступ к личному кабинету. Оформление заявки на микрокредитование включает в себя выбор суммы и срока займа. Заемщики заполняют небольшую анкету и выбирают способ получения денег. Самый популярный вариант – на банковскую карточку, это быстро и удобно.

Сформированная заявка отправляется в МФО, ее рассмотрение занимает около 2-х минут. Система принимает решение о выдаче займа, соответствующее уведомление отправляется на указанный заемщиком адрес электронной почты.

Сведения о предоставленном займе можно посмотреть в личном кабинете. Суммы выдаются не столь большие, как в банках, но денег хватает на срочные покупки.

Если до зарплаты или пенсии остается несколько дней, а в магазине акция на какой-то товар, например, на электронику или бытовую технику, не стоит медлить. Оформление займа занимает всего несколько минут. Деньги можно получить не только на карту банка, но и, например, на электронный кошелек или лично в руки в офисе микрофинансовой организации. Каждый решает сам, какой вариант ему больше подходит.

Микрокредиты берут представители разных профессий. Главное требование МФО связано с возрастом заемщика. Мини-кредиты выдаются только совершеннолетним гражданам. Для подтверждения возраста нужно предъявить паспорт.

Займы выдаются всего по одному документы. В МФО требования к заемщикам не настолько жесткие, как в банках. Такая форма кредитования имеет немало плюсов, она доступна даже тем гражданам, которые официально не трудоустроены.

Для привлечения клиентов МФО устраивают всевозможные акции, снижают процентные ставки, дают беспроцентный период и даже дарят подарки. Микрокредит можно оформить на любые нужды, отчетности в тратах не требуется.

Займы выдаются круглосуточно, заявки подаются с компьютеров и телефонов.

Фото с сайта pixabay.com

Реклама. Рекламодатель: ООО МФК «Джой Мани»

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