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Новый вытрезвитель подарят мэрии Новосибирска

  • 09/09/2022, 18:40
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вытрезвитель в Новосибирске
Областные депутаты уже поздравили с приобретением руководителя профильного департамента. Вроде, без сарказма.

На предстоящую сентябрьскую сессию Заксобрания области будет вынесено решение о передаче с областного на муниципальный уровень полномочий по содержанию вытрезвителя в Первомайском районе Новосибирска вместе с финансированием в размере 15,7 млн рублей. В настоящее время эти полномочия закреплены за региональным Минтруда.

Это первый вытрезвитель в Новосибирске в постсоветское время, напомнил в ходе заседания комитета  заксобрания по соцполитике его председатель Игорь Гришунин. Но мы передаем полномочия Новосибирску вместе с деньгами. Были вопросы, дескать, школа рядом. Там нет никого рядом. Это социальное учреждение с медицинским уклоном. Мы хотим создать условия, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются, в специальных учреждениях. Давайте попробуем таким путем пойти. Это наши граждане, не надо от них отворачиваться.

Данное решение поддержали депутаты профильного комитета.

Поздравляю вас, Ольга Борисовна, с началом этого этапа, обратился Гришунин после голосования к начальнику департамента по сооцполитике мэрии Новосибирска Ольге Незамаевой. Надеемся, что реализация этого проекта принесет пользу.

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Сколько медвытрезвителей необходимо создать в Новосибирске и за чей счет?

Напомним, эксперты, к которым ранее редакция Infopro54 обращалась за комментарием, предупреждали, что тема вытрезвителей таит в себе много негатива. Генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт медико-экологических технологий (СНИИМЭТ) «Центр-Сирена» (Занимается проблемой лечения алкоголизма с 1988 года. — Ред.) Марк Карафинка отмечал, что к ней нужно подходить с большой осторожностью. Тем более в нынешних реалиях. Он не исключал, что учреждения столкнутся с массовыми исками «попаданцев», то есть будут финансово-убыточными.

Ренессанс подобных заведений для любителей горячительного, по сути, стартовал в Новосибирске с принятия в первом чтении соответствующего законопроекта в ходе апрельской сессии. Тогда же некоторые депутаты, как говорится, со знанием дела спорили о целесообразности восстановления сети вытрезвителей, функции которых пока исполняет больница №34, что не доставляет особой радости ни больным, ни персоналу.

В поддержку возрождения вытрезвительной практике в ходе пресс-конференции в ТАСС высказалась главврач областного наркодиспансера Ольга Кормилина.

Не надо забывать, сколько жизней было спасено тем гражданам, которых находили в состоянии опьянения, особенно зимой, говорит Кормилина. Ведь здесь основная цель спасти здоровье и не допустить преступлений. Результаты у нас появятся со временем, потому что прошел большой промежуток, когда в Новосибирске закрыли старые вытрезвители, и будут открываться новые. Будем смотреть и анализировать.

При этом в ходе упомянутой пресс-конференции в ТАСС были озвучены и хорошие новости из алкомира. В частности, специалисты отмечают за последние несколько лет такие тенденции, как снижение объемов розничной продажи алкоголя, снижение потребления алкоголя населением, злоупотребления алкоголем и заболеваемости алкоголизмом.

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В 2019 году проданы 10 тысяч литров на душу населения, в 2020 году 9,8 тысяч, в 2021-м 6,2 тысячи. В первом квартале 2022-го — 1,3 тысячи, во втором квартале 1,4 тысячи литров. Эти показатели ниже, чем по РФ: в прошлом году 6,3 тысячи, в первом квартале 2022-го 1,4 тысячи, во втором квартале 1,5 тысячи.

Всего с наркологическими заболеваниями в настоящее время в регионе зарегистрированы 20,4 т5ыс человек, из которых 73% страдают алкоголизмом, злоупотреблением алкоголя и перенесли алкогольные психозы. Однако за 2021 год показатель общей заболеваемости алкоголизмом снизился на 3,7% (405,9 на 100 тысяч населения). Показатель злоупотребления алкоголем снизился на 8,5%. Однако впервые выявленных пациентов стало пусть незначительно, но больше (+4%). С алкогольными психозами в 2021 году поступили 656 человек. Под диспансерным наблюдением сейчас находятся более 12 тысяч человек с синдромом зависимости от алкоголя, и 2,9 тысячи человек с пагубным употреблением алкоголя. Показатель по отравлению спиртосодержащей продукцией снизился на 0,3%. Количество летальных исходов на 51%.

За 2021 год в области всего зарегистрированы 476 несовершеннолетних с наркологическими расстройствами. Из них 75 являются потребителями алкоголя. Этот показатель снизился на 1,9% по сравнению с 2020 годом. Показатель отравления несовершеннолетних уменьшился на 16,9%. Летальных исходов не было.

 

Ранее редакция сообщала, что губернатор области Андрей Травников высказался против восстановления сети вытрезвителей.

 

Фото pixabay — rc-respect

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Рубрики : Общество Власть Медицина Город

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа алкоголя медицина Вытрезвитель в Новосибирске


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