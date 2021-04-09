Как определить срок окончания действия фискального накопителя

Таким способом можно уточнить точный период действия фискального накопителя. Дата формирования карточки или время постановки на учет онлайн-кассы становится началом хода времени использования. От указанной даты отсчитывают 13 или 36 месяцев в зависимости от типа ФН. Подобрать накопитель можно на https://izhevsk.arta.online/catalog/fiskalnye_nakopiteli/, где представлены разные варианты по сроку использования и гарантийному периоду.
Если не имеется карточка, она доступна в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. При этом для доступа понадобится логин и пароль, которые можно уточнить в своей инспекции.
Информацию также можно уточнить через личный кабинет ОФД. Здесь нужно зайти в раздел с кассами и выбрать нужный тип оборудования. Также можно получить отчет о регистрации, используя последовательность действий:
В представленном документе нужно найти дату формирования чека. Именно она является нужной датой, от которой ведется отсчет.
Чтоб поменять накопитель, нужно следовать этапам:
На завершающей стадии осуществляется регистрация кассы с новым фискальным накопителем. В большинстве случаев программа учитывает данные о компании и активирует новый ФН.
Фискальный накопитель устанавливается без лишних усилий. Но нужно учитывать, что его расположение зависит от марки онлайн-кассы. Стандартный отсек закрепляется крышкой на защелках или винтах.
Законом устанавливают следующие ситуации, когда потребуется замена накопителя:
Таким образом. Нужно не только подобрать онлайн-кассу с подходящим функционалом, но и следить за сроком службы фискального накопителя. При этом замена требует выполнения определенной последовательности действий от собственника.
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