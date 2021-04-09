Как определить срок окончания действия фискального накопителя

Карточка регистрации

Таким способом можно уточнить точный период действия фискального накопителя. Дата формирования карточки или время постановки на учет онлайн-кассы становится началом хода времени использования. От указанной даты отсчитывают 13 или 36 месяцев в зависимости от типа ФН. Подобрать накопитель можно на https://izhevsk.arta.online/catalog/fiskalnye_nakopiteli/, где представлены разные варианты по сроку использования и гарантийному периоду.

Если не имеется карточка, она доступна в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. При этом для доступа понадобится логин и пароль, которые можно уточнить в своей инспекции.

Личный кабинет ОФД

Информацию также можно уточнить через личный кабинет ОФД. Здесь нужно зайти в раздел с кассами и выбрать нужный тип оборудования. Также можно получить отчет о регистрации, используя последовательность действий:

Выбрать тип фискального документа – отчет о регистрации;

Переход на номер документа – 1.

В представленном документе нужно найти дату формирования чека. Именно она является нужной датой, от которой ведется отсчет.

Как заменить ФН по окончании срока

Чтоб поменять накопитель, нужно следовать этапам:

направить фискальные документы в ОФД;

закрыть архив ФН;

обновить программного обеспечения кассы;

установить новый накопитель.

На завершающей стадии осуществляется регистрация кассы с новым фискальным накопителем. В большинстве случаев программа учитывает данные о компании и активирует новый ФН.

Как самому поменять ФН

Фискальный накопитель устанавливается без лишних усилий. Но нужно учитывать, что его расположение зависит от марки онлайн-кассы. Стандартный отсек закрепляется крышкой на защелках или винтах.

Когда нужно обязательно менять ФН

Законом устанавливают следующие ситуации, когда потребуется замена накопителя:

изменение собственника онлайн-кассы;

критическая поломка оборудования;

несоответствие заводского номера в электронной памяти и паспорте устройства;

переполнение внутренней памяти;

истечение заводского срока службы;

изменение режима ККТ на не шифровальный.

Таким образом. Нужно не только подобрать онлайн-кассу с подходящим функционалом, но и следить за сроком службы фискального накопителя. При этом замена требует выполнения определенной последовательности действий от собственника.