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Черногория продлила безвизовый въезд для россиян

  • 09/04/2021, 14:44
Авторы: Марина Санькова
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Временное освобождение граждан России от получения виз действует до 31 октября 2021 года.

О том, что правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян сообщает лента.ру  со ссылкой на российский МИД.

Уточняется, что россияне могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней при наличии загранпаспорта. При этом остается необходимость оформлять рабочие и учебные визы.

— Из-за пандемии коронавируса порядок въезда в балканскую страну может измениться, — указали в МИД.

Напоминаем, что 3 апреля власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Новое постановление действует с 5 апреля. Все путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. 17 марта посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам.

Фото: pixabay.com автор: roemi62

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Черногория туризм визы


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