Как отличить звонок из банка от звонка мошенника

Определить, кто звонит — мошенник или действительно сотрудник банка, несложно — достаточно знать, что настоящие сотрудники кредитных организаций решают большинство вопросов через интернет, а звонят клиентам только в определенных случаях. В каких именно случаях, рассказала «РГ» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По словам Дайнеко, существует всего пять ситуаций, когда клиентам могут позвонить из банка.