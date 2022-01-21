Как отличить звонок из банка от звонка мошенника

Определить, кто звонит — мошенник или действительно сотрудник банка, несложно — достаточно знать, что настоящие сотрудники кредитных организаций решают большинство вопросов через интернет, а звонят клиентам только в определенных случаях. В каких именно случаях, рассказала «РГ» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
По словам Дайнеко, существует всего пять ситуаций, когда клиентам могут позвонить из банка.
- Если кредитная организация проводит соцопрос. Но никакой персональной информации у клиента не спрашивают.
- Если клиент оставил заявку на кредит. В банке могут уточнить, размер ваших доходов или спросить о стаже работы. При этом сведения о карте банк не интересуют.
- Банк может побеспокоить клиента при продвижении своих услуг — сотрудник может рассказать о новых продуктах или условиях привлечения кредита. Здесь снова банковский работник не может проявлять интерес к конфиденциальной информации.
- Когда сотрудник службы безопасности банка перепроверяет информацию после блокировки карты. По этому сценарию обычно и действуют мошенники. Здесь нужно знать, что настоящий сотрудник банка будет звонить только после блокировки карты клиента. Это может произойти, если программа мониторинга и предотвращения мошеннических операций заметит подозрительную транзакцию по счету — например, в случае многократного перевода больших сумм за короткий промежуток времени или внезапной крупной покупки криптовалюты. В этом случае система автоматически заблокирует операцию, карту или счет клиента, а на телефон клиента будет отправлено соответствующее уведомление. Обычно при подозрительной транзакции происходит блокировка операции по денежному переводу, а счет или карта блокируются уже по более веским причинам. В течение пятнадцати минут после этого действительно может позвонить банковский сотрудник и спросить, например, ФИО, адрес регистрации, дату рождения или кодовое слово, которое содержится в договоре с банком. Если до звонка уведомление не приходило, то с этими вопросами вам, скорее всего, звонит злоумышленник.
- Если клиент сам обратился в кредитную организацию с жалобой на аферу. Чтобы удостовериться, что вам звонит настоящий банковский сотрудник, можно просто повесить трубку и самому перезвонить в банк. Вместе с тем следует знать, что любые официальные документы кредитная организация может прислать только на почту или в личный кабинет онлайн-банка. А все документы, отправленные в WhatsApp, являются фальшивкой.
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