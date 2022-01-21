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СК возбудил уголовное дело после ЧП на складе мороженого в Купино

  • 21/01/2022, 11:30
Автор:
Новости Новосибирской области
В настоящее время расследование продолжается.

СК возбудил уголовное дело по факту «разгерметизации холодильного оборудования» на молочном заводе в Купино по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, на комбинате по производству мороженого по улице Элеваторская, 54 в городе Купино Новосибирской области произошла утечка фреона. Вещество находилось в промышленных холодильниках на складе готовой продукции. Туда по договору об оказании услуг направилась группа ремонтников ООО «Молочный комбинат Купинский», которые находились по одному адресу с ООО «Купинское мороженое». И во время проведения работ произошёл взрыв.

Пострадали три человека, которые осуществляли ремонт.

Следственным отделом проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : СКР склад готовой продукции происшествие


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