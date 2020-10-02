Как получить льготный кредит на ремонт частного дома: история от первого лица

Одним из первых участников госпрограммы стала жительница Новосибирской области, историей которой мы сегодня поделимся.

Семья героини нашей истории Марины переехала в Кочки в 2014 году. Три года они с мужем, дочкой и сыном жили в квартире, но мечтали о собственном доме – просторном, теплом и обязательно с огородом, чтобы всегда были свои овощи. Семья росла, Марина родила еще одну девочку, и в 2017 году они подобрали для себя большой рубленый дом с участком. Однако зимой дом промерзал, дети стали чаще простывать, а ремонт своими усилиями не принес желаемого результата.

— Ремонтом должны заниматься профессионалы, — считает Марина. — По рекомендации родственников и соседей мы нашли подрядчика, который посчитал смету на утепление дома. Полной суммы у нас не было, но мы узнали, что Банк «Левобережный» выдает кредиты на благоустройство домовладений по льготной ставке 5% годовых. Условия нас полностью устроили и мы немедленно оформили кредит. Скоро наш дом станет теплее и уютнее, а ведь погода в доме, а значит, и настроение всех членов семьи для нас очень важно!

Напомним, по программе «Благоустройство домовладений» выдаются кредиты на сумму до 250 тыс. рублей и на срок от 6 месяцев до 5 лет. Заемщиком должен выступать житель сельской местности в Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Красноярском или Алтайском крае. Кредитными средствами можно оплатить услуги по ремонту жилых домов, а также покупку и монтаж подрядчиками оборудования для электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения и отопления.

Банк «Левобережный» (ПАО) выступает уполномоченным банком госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы, субсидируемой Министерством сельского хозяйства РФ. Одной из целью проекта является повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 33,4% в 2020 году и до 43,2% – в 2025 году.

Фото: пресс-служба банка