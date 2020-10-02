Избиратель голосовал от противного

— Есть предпосылки, что эти выводы все-таки будут сделаны?

— Давайте посмотрим, какая доля избирателей голосовала 13 сентября, и сравним с количеством проголосовавших на массовых выборах в заксобрание, органы местного самоуправления 15-20 лет назад… Я считал, что такие выборы должны привлекать минимум 50% избирателей. Сейчас — вдвое меньше, и это с учетом статистики трехдневного голосования. А если взять только воскресенье, 13 сентября, то там могут быть и около 15%. Это должно настраивать все политические силы и ответственных граждан на соответствующие выводы.

Общество уже не принимает категорию «все стабильно»

— В заксобрании и горсовете прошли выборы спикеров, распределены портфели председателей комитетов и комиссий. Можете проанализировать их результаты?

— Традиционные политические силы — «Единая Россия» и КПРФ — сохраняют возможность принимать те решения, которые они считают нужными, поддерживать губернатора, мэра в программах и политике — в этом плане регион не потеряет управляемости, я не жду каких-то негативных проявлений и хаоса.

Но это день сегодняшний, а я говорю о необходимости смотреть в будущее. Пройдут еще 5 лет, и власти столкнутся со сформированным сегодня вектором изменений настроений в обществе. Его неудовлетворенность ситуацией базируется на конкретных процессах. Обществу нужна иная динамика экономического роста, нужно повышение качества жизни, не девальвация валюты, а повышение доходов населения. Для выполнения этого запроса действия всех политических и административных сил должны быть более эффективны и затрагивать все сферы, отвечающие за качество жизни: образование, медицина, жилье, благоустройство, дороги, экология и т.д. Общество уже не принимает категорию «все стабильно». Люди хотят больше динамики, перспектив, понимания долговременной стратегии развития. Реализация этих целей должна сейчас стоять в политической повестке и в оценке результатов как прошедших выборов, так и при подготовке будущих.

— В 7 созыве горсовета и заксобрания появился/увеличился институт самовыдвиженцев. Однако часть из них тут же примкнула к фракциям парламентских партий. Как вы оцениваете этот процесс?

— С одной стороны, самовыдвижение и самоидентификация гражданина — это нормальный процесс. Даже в странах с очень развитой политической системой и демократией он присутствует, и от него нельзя отказываться. У нас политические партии еще не сформировались в окончательном виде, а общество не очень о них знает и не понимает их идеологию, стратегические цели. В таких условиях самовыдвижение может стать серьезной политической силой, особенно если учесть, что в случае растущей неудовлетворенности ситуацией в стране и обществе негатив обращается в сторону действующих политических партий. Не бывает так, что в каких-то проблемах люди винят мэра или губернатора, а политическую партию — нет. В такой ситуации сильному человеку, яркой личности, который не идентифицируется с партиями, легче получить поддержку избирателей. Это нормально. Когда мы говорим о том, что многие самовыдвиженцы, выигравшие выборы, примкнули к политическим фракциями — это тоже нормально. Работа представительного органа власти в развитой политической демократии строится по партийной системе. Некоторые депутаты не захотели оставаться индивидуалистами и вошли в состав фракций, не вступая в партию, чтобы вырабатывать консолидированные позиции, коллегиально работать над законопроектами. Конечно, можно предположить, что самовыдвиженцы могут образовать свою фракцию независимых депутатов — и такие примеры есть. Но это предполагает определенную организацию процесса, появление ярких лидеров. У нас я этого не вижу.

Кстати, не исключаю, что в перспективе на выборах всех уровней следует ожидать появления новых партий. Не только «Новых людей» и «Пенсионеров России». Конкуренция на политическом поле будет нарастать. Это тенденция, которую организаторы политической жизни должны учитывать. Как при выборном процессе в Госдуму в 2021 году, так и на следующих выборах регионального и местного уровня.

— Но часть новых партий — это искусственные образования, созданные для того, чтобы оттягивать на себя протестное настроение…

— Такой процесс имеет место быть. В действующей политической системе политические процессы во многом формируются сверху, политической элитой, а не обществом снизу. Но сам факт создания таких партий, на мой взгляд, ни о чем не говорит. Нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Не очень продуктивно строить систему, когда существует один политический центр, который на нее влияет. Основа существования политической системы — это конкуренция, борьба за власть. По-другому политическая система не развивается и не существует. Такая ситуация может сохраняться только на небольшом временном этапе, который мы сейчас и проживаем.

— По вашим оценкам, в нынешнем составе горсовету Новосибирска будет сложнее работать?

— Независимые от власти депутаты, которые называют себя коалицией, во многом строили свою работу на основе диалога с обществом в социальных сетях, каких-то групповых встречах. Эти депутаты, получившие поддержку избирателей, единственной формой своего сохранения и развития в политике должны видеть поддержку сообщества и избирателей. Чтобы ее умножать, они будут активны при обсуждении повестки дня, предварительной проработке законопроектов в комитетах и комиссиях, касающихся глобальных проблем города и региона. Это естественно, и тут мудрость должна проявить партия большинства. Она должна вести с этими депутатами и политическими силами конструктивный диалог. Нельзя скатываться в позицию отрицания — это тупиковый путь. Эти люди уже пришли во власть, они отражают настроения в обществе, но у государства тоже есть свои аргументы. Здесь нельзя утверждать однозначно, что власть или абсолютно права, или так же абсолютно заблуждается. Нужно переходить от сомнительных договоренностей к убеждению. В бытность губернатором я приглашал на встречу оппозиционно настроенных депутатов, и мы вели предметный разговор по тем вопросам, которые они считали неприемлемыми, и приходили к конструктивному решению. Это не значит, что все решения должны приниматься единогласно, конкуренция и другая точка зрения в обсуждении всегда должны присутствовать, но задача здоровых политических сил — все время активизировать позитивную повестку дня, дискутировать по конкретным вопросам развития, а не искать виноватых. Общество консолидируется в процессе развития и движения.

На выборах в Госдуму конкуренция будет жесткой

— Сейчас уже все политические партии и объединения приступили к подготовке к выборам в Госдуму в сентябре 2021 года. Каков ваш прогноз по этой кампании?

— Половина мандатов в Госдуму определяется по политическим спискам, а это конкуренция между партиями. Для «Единой России» и КПРФ в Новосибирской области она будет непростой. Если на региональном и местном уровнях эти политические силы работают в согласии и взаимопонимании, то на выборах в Госдуму им придется во многом разойтись, конкурировать, а не сотрудничать. На ближайших выборах конкуренция будет жесткой. Преимущество — у парламентских партий, так как у них есть опыт, ресурсы, выращенные, узнаваемые лидеры, и они намерены бороться за голоса избирателей очень серьезно. Не готов прогнозировать, что эти партии выйдут из списка лидеров, но уверен, что суммарно голосов они получат меньше, чем на предыдущих выборах. Убежден, что в следующем созыве Госдумы пятипроцентный барьер пройдут несколько новых партий, а значит, конкуренция в нижней палате парламента будет выше. В новом составе Думы может возникнуть потребность в политических коалициях, хотя до сих пор хватало голосов одной партии для принятия решений, даже требующих конституционного большинства.

Что касается выборов по округам, то здесь конкуренция также будет жестче, чем на выборах местного уровня. Здесь большие округа, больше избирателей — и при такой конфигурации узнаваемость, политическая биография кандидата имеют очень серьезное значение. Ножками обойти такое количество избирателей будет гораздо сложнее, чем на городском округе, как и привлечь их через социальные сети. Здесь возрастает роль традиционных СМИ, умение политических лидеров работать с ними. Большое значение имеют финансовые ресурсы, которые можно аккумулировать на выборы. Так что преимущество будет у известных людей, если они заручатся поддержкой крупных политических партий и предложат понятный вектор развития. Эффект самовыдвиженцев на этом уровне менее вероятен, чем на местных и региональных выборах. Однако появление новых лиц от новых политических партий вполне возможно. Но на мой взгляд, выборы в парламент страны — более инерционный процесс, и сила инерции здесь будет сильнее желания обновления. Хотя реализацию запроса на перемены мы тоже увидим, и это скажется на выборах в последующие периоды.

Избиратель сегодня голосует с позиции личного благополучия

— Вы уже неоднократно говорили, что на результаты выборов оказывает влияние экономическая повестка…

— Я здесь не открываю Америку. Избиратель сегодня голосует с позиции личного благополучия. Если человек потерял работу, доходы, привычный образ жизни, если он не видит своего будущего в ближайшие 2-3 года, не понимает, где будут работать его дети и внуки, то это настроение вызывает отторжение, сопротивление и протест по отношению к власти. До выборов в Госдуму осталось меньше года, и качественно изменить ситуацию за это время вряд ли удастся, так что результаты во многом будут зависеть от качества диалога между властью и обществом, от того, насколько власть будет убедительна в аргументах при принятии решений, направленных на развитие. По установкам и требованиям главы государства, его активности мы видим, что он настраивает все государственные институты на ускорение работы, понимая, этот путь позволит постепенно переломить настроения в обществе, создать необходимый уровень доверия. Для этого нужна титаническая, энергичная работа всех государственных и политических институтов, институтов гражданского общества. Вряд ли за год изменятся доходы населения и качество его жизни, но люди должны увидеть перспективу.

— Эксперты отмечают, что сейчас все чаще стиль госуправления, который из федерального центра спускается в регионы, сменяется бизнесовым принципом: задача, сроки, результат…

— Не скажу, что этот принцип не является разновидностью государственного управления. То, что сейчас принято называть национальными проектами, программами национального уровня, — это тоже механизм госуправления. Главным критерием тут должно быть понимание: кто является субъектом управления и где источник финансирования развития. Лично я ставлю под сомнение эффективность развития, если управление им ведется из одного центра. Государство должно понимать, что главный субъект развития — это гражданин. Нужно создать условия, чтобы силы и способности граждан, бизнес-сообщества были направлены на развитие. В перспективе, убежден, должна присутствовать децентрализация властных полномочий, ответственности за доходы бюджета, развитие. Мы живем в огромной стране, где у регионов разный уровень развития экономики. Не нужно бояться самостоятельности регионов, местного самоуправления, инициативы бизнеса и граждан — децентрализация может дать дополнительные возможности для роста экономики субъектов Федерации. Создавайте правильное законодательство, обеспечьте безукоризненное соблюдение этих норм со стороны власти, настройте госсистему так, чтобы у человека не было нужды ходить по кабинетам для решения своих вопросов, создайте условия для роста бизнеса, тем более что в банках есть кредитные ресурсы, дайте возможности для более активной работы на фондовом рынке, не опасайтесь новых проектов и разбалансировки рынка. На федеральном уровне нужно оставить госрегулирование общими правилами игры, крупнейшими программами, обеспечивающими развитие научно-технологического прогресса, медицины, дорогих транспортных коммуникаций, связи и т.д. Так было в нулевые годы — и это эффективно работало.

— И тем не менее, как вы ранее отмечали, сейчас большая часть предпринимателей обращается к вам за консультациями при поиске покупателей на свой бизнес. Три года назад просили поддержки при получении разрешения на реализацию проектов, земельных участков под новые предприятия и прочее…

— Мои ощущения вряд ли можно назвать абсолютным камертоном, но 9 из 10 предпринимателей, обращающихся ко мне за консультацией, сейчас действительно задумываются о том, что делать с бизнесом. Многие заняли выжидательную позицию, находятся в растерянности, не понимают, что делать дальше: пытаться искать новые ниши или бросить проект и не заморачиваться. Я помню время, когда все хотели развиваться, у нас в регионе не было отбоя от федеральных и иностранных инвесторов, мы стояли перед выбором наилучшего инвестиционного решения, так как инвесторов было больше, чем возможностей рынка. Сейчас ситуация другая. Не скажу, что инвесторов нет вообще, но их мало, мало идей и проектов. Для эффективного роста экономики и развития доля инвестиций в ВРП региона должна быть не менее 25%. До этого показателя мы не дотягиваем в силу разных причин. Люди обращаются ко мне за консультациями, так как не понимают, а нужен ли их проект кому-то сейчас. Инвестору очень важно знать, есть ли смысл рисковать заработанными деньгами, будет ли интересен его проект государству, региону, обществу, где его знают не только как успешного бизнесмена, но и как человека, который родился и вырос в этом городе. Сейчас это становится более важным критерием для старта или развития проектов, чем получение высокого дохода. У нас созданы работающие механизмы господдержки. Теперь главное — грамотно выстроить все процессы, чтобы минимизировать коррупцию, которую боится бизнес, и дать ему понять, что государство будет поддерживать проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, создание прорывных производство и новых рабочих мест, современной инфраструктуры. При этом не следует забывать о том, что процесс развития приобретает уже поколенческий фактор — здесь больше возможностей у молодых людей, и работа с ними у тех же политиков должна выстраиваться с обновленным подходом и мотивацией.

Беседовала Юлия Данилова

Фото предоставлено VIP-сlub