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Избиратель голосовал от противного

  • 02/10/2020, 18:16
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Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Виктор Толоконский считает, что всем участникам политического процесса нужно тщательно проанализировать результаты прошедших в Новосибирске выборов. Далеко не всегда выигрыш является реальной победой, а будущее могут обеспечить только гарантии развития.

Победа, но не позитив

— Виктор Александрович, после выборов в горсовет Новосибирска и Законодательное Собрание области прошли три недели. Можете подвести итоги сентябрьского голосования?

— Анализируя итоги выборов, однозначно можно отметить, что состояние общества требует очень серьезных системных, ответственных выводов по результатам избирательной кампании, которая прошла в нашем регионе. Важно, чтобы госорганы, общественные и политические силы, а также неравнодушные граждане понимали, что происходит, и корректировали свое поведение, формировали обновленное отношение к социально-политической жизни.

Безусловно, прошедшие выборы принесли определенные успехи отдельным депутатам, общественным и политическим силам. Да, выборы — это всегда сложный процесс. В современных условиях малоизвестному и нераскрученному человеку, новой политической силе трудно получить позитивный результат, но мы видим, что и в заксобрании, и в горсовете Новосибирска много новых имен. Для них это победа, и отрицать это было бы неправильно. Но лично мне кажется, что системные политические силы и гражданское общество в целом вряд ли могут очень позитивно оценивать эти результаты.

— Почему вы так считаете?

— Потому что итоги выборов фактически подтвердили: политические партии, которые в Новосибирске ассоциируются с исполнительной властью, теряют поддержку, причем существенно. За них проголосовали на несколько десятков тысяч избирателей меньше, чем в 2015 году. Ряд важных представителей и партии «Единая Россия», и КПРФ не победили на своих округах, проиграв часто совершенно неизвестным кандидатам. На мой взгляд, это должно трактоваться не как победа новых талантливых политиков, а как отказ в доверии со стороны избирателей опытным политикам. Это голосование от противного. Достаточно аргументированной является победа Сергея Бойко на его округе, так как с выборной кампании мэра он был очень активен в информационном пространстве, энергично формировал пул союзников, проводил встречи с избирателями. Но близкий к победе результат мальчика-студента над зампредом горсовета подтверждает мой тезис: избиратель голосовал от противного. Представители власти должны понимать, что отношение к ним избирателей весьма негативное и требуются очень серьезные усилия для изменения этой ситуации. В то же время потеря властными политическими силами поддержки избирателей совершенно не означает успех и победу оппозиции. Она тоже должна проанализировать результаты выборов и сделать серьезные выводы. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: значительная часть населения не поддерживает власть, хотела бы изменений и обновлений, но она не поддержала и никакие оппозиционные силы, не участвовала в выборах. Это очень характерно и наглядно показывает явка. Если от традиционной нормы голосующих теряется 20-25 процентных пунктов — это означает, что очень большая часть общества находится в совершенно равнодушном состоянии. Она не видит в оппозиции достойной альтернативы, поэтому не реализует через голосование свой запрос на перемены. Все это требует анализа и выводов со стороны конструктивной оппозиции, ей нужно принимать решения, чтобы повышать уровень доверия к своим лидерам, программам, предложениями, повышать активность в общественной и социальной жизни, не ограничиваясь только отрицанием всего и вся, но и предлагать конструктивную повестку. Всегда политики, тем более в демократическом обществе, конкурируют идеями, доминирует конструктивная повестка дня. Если и представители власти, и сторонники тех политических сил, которые сегодня в оппозиции, сделают правильные и конструктивные выводы из результатов прошедших в сентябре выборов, то общество во всяком случае не проиграет. Если все основные политические силы, власть и оппозиция будут убежденно заявлять: «Мы выиграли, все хорошо и благополучно», то общество проиграет.

— Есть предпосылки, что эти выводы все-таки будут сделаны?

— Давайте посмотрим, какая доля избирателей голосовала 13 сентября, и сравним с количеством проголосовавших на массовых выборах в заксобрание, органы местного самоуправления 15-20 лет назад… Я считал, что такие выборы должны привлекать минимум 50% избирателей. Сейчас — вдвое меньше, и это с учетом статистики трехдневного голосования. А если взять только воскресенье, 13 сентября, то там могут быть и около 15%. Это должно настраивать все политические силы и ответственных граждан на соответствующие выводы.

Общество уже не принимает категорию «все стабильно»

— В заксобрании и горсовете прошли выборы спикеров, распределены портфели председателей комитетов и комиссий. Можете проанализировать их результаты?

— Традиционные политические силы — «Единая Россия» и КПРФ — сохраняют возможность принимать те решения, которые они считают нужными, поддерживать губернатора, мэра в программах и политике — в этом плане регион не потеряет управляемости, я не жду каких-то негативных проявлений и хаоса.

Но это день сегодняшний, а я говорю о необходимости смотреть в будущее. Пройдут еще 5 лет, и власти столкнутся со сформированным сегодня вектором изменений настроений в обществе. Его неудовлетворенность ситуацией базируется на конкретных процессах. Обществу нужна иная динамика экономического роста, нужно повышение качества жизни, не девальвация валюты, а повышение доходов населения. Для выполнения этого запроса действия всех политических и административных сил должны быть более эффективны и затрагивать все сферы, отвечающие за качество жизни: образование, медицина, жилье, благоустройство, дороги, экология и т.д. Общество уже не принимает категорию «все стабильно». Люди хотят больше динамики, перспектив, понимания долговременной стратегии развития. Реализация этих целей должна сейчас стоять в политической повестке и в оценке результатов как прошедших выборов, так и при подготовке будущих.

— В 7 созыве горсовета и заксобрания появился/увеличился институт самовыдвиженцев. Однако часть из них тут же примкнула к фракциям парламентских партий. Как вы оцениваете этот процесс?

— С одной стороны, самовыдвижение и самоидентификация гражданина — это нормальный процесс. Даже в странах с очень развитой политической системой и демократией он присутствует, и от него нельзя отказываться. У нас политические партии еще не сформировались в окончательном виде, а общество не очень о них знает и не понимает их идеологию, стратегические цели. В таких условиях самовыдвижение может стать серьезной политической силой, особенно если учесть, что в случае растущей неудовлетворенности ситуацией в стране и обществе негатив обращается в сторону действующих политических партий. Не бывает так, что в каких-то проблемах люди винят мэра или губернатора, а политическую партию — нет. В такой ситуации сильному человеку, яркой личности, который не идентифицируется с партиями, легче получить поддержку избирателей. Это нормально. Когда мы говорим о том, что многие самовыдвиженцы, выигравшие выборы, примкнули к политическим фракциями — это тоже нормально. Работа представительного органа власти в развитой политической демократии строится по партийной системе. Некоторые депутаты не захотели оставаться индивидуалистами и вошли в состав фракций, не вступая в партию, чтобы вырабатывать консолидированные позиции, коллегиально работать над законопроектами. Конечно, можно предположить, что самовыдвиженцы могут образовать свою фракцию независимых депутатов — и такие примеры есть. Но это предполагает определенную организацию процесса, появление ярких лидеров. У нас я этого не вижу.

Кстати, не исключаю, что в перспективе на выборах всех уровней следует ожидать появления новых партий. Не только «Новых людей» и «Пенсионеров России». Конкуренция на политическом поле будет нарастать. Это тенденция, которую организаторы политической жизни должны учитывать. Как при выборном процессе в Госдуму в 2021 году, так и на следующих выборах регионального и местного уровня.

— Но часть новых партий — это искусственные образования, созданные для того, чтобы оттягивать на себя протестное настроение…

— Такой процесс имеет место быть. В действующей политической системе политические процессы во многом формируются сверху, политической элитой, а не обществом снизу. Но сам факт создания таких партий, на мой взгляд, ни о чем не говорит. Нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Не очень продуктивно строить систему, когда существует один политический центр, который на нее влияет. Основа существования политической системы — это конкуренция, борьба за власть. По-другому политическая система не развивается и не существует. Такая ситуация может сохраняться только на небольшом  временном этапе, который мы сейчас и проживаем.

— По вашим оценкам, в нынешнем составе горсовету Новосибирска будет сложнее работать?

— Независимые от власти депутаты, которые называют себя коалицией, во многом строили свою работу на основе диалога с обществом в социальных сетях, каких-то групповых встречах. Эти депутаты, получившие поддержку избирателей, единственной формой своего сохранения и развития в политике должны видеть поддержку сообщества и избирателей. Чтобы ее умножать, они будут активны при обсуждении повестки дня, предварительной проработке законопроектов в комитетах и комиссиях, касающихся глобальных проблем города и региона. Это естественно, и тут мудрость должна проявить партия большинства. Она должна вести с этими депутатами и политическими силами конструктивный диалог. Нельзя скатываться в позицию отрицания — это тупиковый путь. Эти люди уже пришли во власть, они отражают настроения в обществе, но у государства тоже есть свои аргументы. Здесь нельзя утверждать однозначно, что власть или абсолютно права, или так же абсолютно заблуждается. Нужно переходить от сомнительных договоренностей к убеждению. В бытность губернатором я приглашал на встречу оппозиционно настроенных депутатов, и мы вели предметный разговор по тем вопросам, которые они считали неприемлемыми, и приходили к конструктивному решению. Это не значит, что все решения должны приниматься единогласно, конкуренция и другая точка зрения в обсуждении всегда должны присутствовать, но задача здоровых политических сил — все время активизировать позитивную повестку дня, дискутировать по конкретным вопросам развития, а не искать виноватых. Общество консолидируется в процессе развития и движения.

На выборах в Госдуму конкуренция будет жесткой

— Сейчас уже все политические партии и объединения приступили к подготовке к выборам в Госдуму в сентябре 2021 года. Каков ваш прогноз по этой кампании?

— Половина мандатов в Госдуму определяется по политическим спискам, а это конкуренция между партиями. Для «Единой России» и КПРФ в Новосибирской области она будет непростой. Если на региональном и местном уровнях эти политические силы работают в согласии и взаимопонимании, то на выборах в Госдуму им придется во многом разойтись, конкурировать, а не сотрудничать. На ближайших выборах конкуренция будет жесткой. Преимущество — у парламентских партий, так как у них есть опыт, ресурсы, выращенные, узнаваемые лидеры, и они намерены бороться за голоса избирателей очень серьезно. Не готов прогнозировать, что эти партии выйдут из списка лидеров, но уверен, что суммарно голосов они получат меньше, чем на предыдущих выборах. Убежден, что в следующем созыве Госдумы пятипроцентный барьер пройдут несколько новых партий, а значит, конкуренция в нижней палате парламента будет выше. В новом составе Думы может возникнуть потребность в политических коалициях, хотя до сих пор хватало голосов одной партии для принятия решений, даже требующих конституционного большинства.

Что касается выборов по округам, то здесь конкуренция также будет жестче, чем на выборах местного уровня. Здесь большие округа, больше избирателей — и при такой конфигурации узнаваемость, политическая биография кандидата имеют очень серьезное значение. Ножками обойти такое количество избирателей будет гораздо сложнее, чем на городском округе, как и привлечь их через социальные сети. Здесь возрастает роль традиционных СМИ, умение политических лидеров работать с ними. Большое значение имеют финансовые ресурсы, которые можно аккумулировать на выборы. Так что преимущество будет у известных людей, если они заручатся поддержкой крупных политических партий и предложат понятный вектор развития. Эффект самовыдвиженцев на этом уровне менее вероятен, чем на местных и региональных выборах. Однако появление новых лиц от новых политических партий вполне возможно. Но на мой взгляд, выборы в парламент страны — более инерционный процесс, и сила инерции здесь будет сильнее желания обновления. Хотя реализацию запроса на перемены мы тоже увидим, и это скажется на выборах в последующие периоды.

Избиратель сегодня голосует с позиции личного благополучия

— Вы уже неоднократно говорили, что на результаты выборов оказывает влияние экономическая повестка…

—  Я здесь не открываю Америку. Избиратель сегодня голосует с позиции личного благополучия. Если человек потерял работу, доходы, привычный образ жизни, если он не видит своего будущего в ближайшие 2-3 года, не понимает, где будут работать его дети и внуки, то это настроение вызывает отторжение, сопротивление и протест по отношению к власти. До выборов в Госдуму осталось меньше года, и качественно изменить ситуацию за это время вряд ли удастся, так что результаты во многом будут зависеть от качества диалога между властью и обществом, от того, насколько власть будет убедительна в аргументах при принятии решений, направленных на развитие. По установкам и требованиям главы государства, его активности мы видим, что он настраивает все государственные институты на ускорение работы, понимая, этот путь позволит постепенно переломить настроения в обществе, создать необходимый уровень доверия. Для этого нужна титаническая, энергичная работа всех государственных и политических институтов, институтов гражданского общества. Вряд ли за год изменятся доходы населения и качество его жизни, но люди должны увидеть перспективу.

— Эксперты отмечают, что сейчас все чаще стиль госуправления, который из федерального центра спускается в регионы, сменяется бизнесовым принципом: задача, сроки, результат…

— Не скажу, что этот принцип не является разновидностью государственного управления. То, что сейчас принято называть национальными проектами, программами национального уровня, — это тоже механизм госуправления. Главным критерием тут должно быть  понимание: кто является субъектом управления и где источник финансирования развития. Лично я ставлю под сомнение эффективность развития, если управление им ведется из одного центра. Государство должно понимать, что главный субъект развития — это гражданин. Нужно создать условия, чтобы силы и способности граждан, бизнес-сообщества были направлены на развитие. В перспективе, убежден, должна присутствовать децентрализация властных полномочий, ответственности за доходы бюджета, развитие. Мы живем в огромной стране, где у регионов разный уровень развития экономики. Не нужно бояться самостоятельности регионов, местного самоуправления, инициативы бизнеса и граждан — децентрализация может дать дополнительные возможности для роста экономики субъектов Федерации. Создавайте правильное законодательство, обеспечьте безукоризненное соблюдение этих норм со стороны власти, настройте госсистему так, чтобы у человека не было нужды ходить по кабинетам для решения своих вопросов, создайте условия для роста бизнеса, тем более что в банках есть кредитные ресурсы, дайте возможности для более активной работы на фондовом рынке, не опасайтесь новых проектов и разбалансировки рынка. На федеральном уровне нужно оставить госрегулирование общими правилами игры, крупнейшими программами, обеспечивающими развитие научно-технологического прогресса, медицины, дорогих транспортных коммуникаций, связи и т.д. Так было в нулевые годы — и это эффективно работало.

— И тем не менее, как вы ранее отмечали, сейчас большая часть предпринимателей обращается к вам за консультациями при поиске покупателей на свой бизнес. Три года назад просили поддержки при получении разрешения на реализацию проектов, земельных участков под новые предприятия и прочее…

— Мои ощущения вряд ли можно назвать абсолютным камертоном, но 9 из 10 предпринимателей, обращающихся ко мне за консультацией, сейчас действительно задумываются о том, что делать с бизнесом. Многие заняли выжидательную позицию, находятся в растерянности, не понимают, что делать дальше: пытаться искать новые ниши или бросить проект и не заморачиваться. Я помню время, когда все хотели развиваться, у нас в регионе не было отбоя от федеральных и иностранных инвесторов, мы стояли перед выбором наилучшего инвестиционного решения, так как инвесторов было больше, чем возможностей рынка. Сейчас ситуация другая. Не скажу, что инвесторов нет вообще, но их мало, мало идей и проектов. Для эффективного роста экономики и развития доля инвестиций в ВРП региона должна быть не менее 25%. До этого показателя мы не дотягиваем в силу разных причин. Люди обращаются ко мне за консультациями, так как не понимают, а нужен ли их проект кому-то сейчас. Инвестору очень важно знать, есть ли смысл рисковать заработанными деньгами, будет ли интересен его проект государству, региону, обществу, где его знают не только как успешного бизнесмена, но и как человека, который родился и вырос в этом городе. Сейчас это становится более важным критерием для старта или развития проектов, чем получение высокого дохода. У нас созданы работающие механизмы господдержки. Теперь главное — грамотно выстроить все процессы, чтобы минимизировать коррупцию, которую боится бизнес, и дать ему понять, что государство будет поддерживать проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, создание прорывных производство и новых рабочих мест, современной инфраструктуры. При этом не следует забывать о том, что процесс развития приобретает уже поколенческий фактор — здесь больше возможностей у молодых людей, и работа с ними у тех же политиков должна выстраиваться с обновленным подходом и мотивацией.

Беседовала Юлия Данилова

Фото предоставлено VIP-сlub

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Александр Лубенец

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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