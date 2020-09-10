Как получить невостребованные вовремя документы в период сохранения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19

Управление Росреестра по Новосибирской области продолжает предоставлять государственные услуги в период сохранения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Выдача документов по результатам оказания госуслуг Росреестра осуществляется в офисах МФЦ города Новосибирска.
Напоминаем, что получать готовые документы необходимо своевременно, в офисах МФЦ по месту предоставления документов.
Невостребованные в течение 30 дней документы передаются в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области (филиал Кадастровой палаты), расположенный по адресу: Новосибирск, улица Дачная, дом 60.
Выдача невостребованных документов в филиале Кадастровой палаты осуществляется по предварительной записи.
Звонки принимаются ежедневно с 8-00 до 12-00, по телефону 349-95-69 (доп. № 2143 или 2147).
Режим работы филиала Кадастровой палаты: понедельник — четверг с 13-00 до 16-00; пятница с 13-00 до 15-30.
Фото: pixabay.com, автор- myrfa
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