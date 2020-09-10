Ответчику не дали затянуть процесс

Сегодня Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск), рассмотрев жалобу ИА «Новосибирск» с ходатайством разделить иск ГК «Стрижи» (А45-11446\2020) на два процесса, отказал ответчику. Об этом в комментарии редакции сообщила адвокат ГК «Стрижи» Ирина Гребнева.

Напомним, что поводом для иска компании о защите деловой репутации послужило заявление мэра в одном из городских СМИ о том, что ГК «Стрижи», как подрядная организация, несет ответственность за недоделки в детсаду №51, что воспрепятствовало сдаче объекта в установленный срок. Однако, как впоследствии выяснилось, ГК «Стрижи» не являлась подрядчиком строительства детсада. В данной роли выступало ООО «Эрбиль», с которым у мэрии был заключен договор на выполнение работ и которое со «Стрижами» никак не связано.

По мнению представителя истца, своим ходатайством ответчик пытается затянуть процесс, что имеет под собой политическую подоплеку.

— Мы считаем, что это была абсолютно бессмысленная жалоба, — говорит Гребнева. — Она направлена в подкрепление позиции ответчика, что процесс надо тянуть, потому что по факту сказать нечего. Мы вообще считаем, что эта нападка мэра, его высказывание (В СМИ. — Ред.), связано с желанием дискредитировать ГК «Стрижи» и Илью Полякова (Председатель совета директоров ГК. — Ред.) в связи с предстоящими выборами. Поэтому, по их тактике, видимо, лучше получить решение суда уже после выборов.

Напомним, что председатель совета директоров ГК «Стрижи» является депутатом заксобрания текущего созыва и кандидатом в депутаты следующего созыва по округу №22 в Заельцовском районе Новосибирска, зарегистрированным в качестве самовыдвиженца. Его основным оппонентом выступает еще один депутат, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Примечательно, что на выборах в Заельцовском районе мэрия, по сути, сосредоточила весь административный ресурс. В частности, помимо упомянутого Жирнова, в районе в выборах участвует еще один советник мэра, депутат горсовета Иван Конобеев, заместитель мэра Артем Скатов и близкий родственник главы Центрального округа Вадим Канунников.

Фото: pixabay.com, автор- succo