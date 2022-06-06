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Как получить сертификат от Яндекс.Директ

  • 06/06/2022, 18:32
Что такое сертификат в Яндекс.Директ. Как его получить.

Онлайн-маркетинг — одна из самых быстрорастущих сфер, где требуются новые, хорошо подготовленные специалисты. Из-за нехватки хорошо обученных кадров у предпринимателей часто возникают проблемы с поиском и выбором сотрудников на эту должность. Профессия «интернет-маркетолог» в высших учебных заведениях вообще появилась менее 10 лет назад! Итак, с одной стороны, все хорошие и опытные маркетологи уже заняты в дорогих проектах, с другой — за низкий прайс готовы работать преимущественно самоучки с очень слабой базой, а чего-то среднего как будто и не существует. Чтобы и маркетологам, и их нанимателям стало проще найти друг друга, Яндекс ввел интересное решение — собственную сертификацию.

Что такое сертификат Яндекс.Директа

Сертификат — это документ, подтверждающий ваше владение профессией на определенном уровне. Сертификат от Яндекс.Директа способен подтвердить, что соискатель действительно освоил профессию интернет-маркетолога на приемлемом для большинства уровне.

Чтобы получить сертификат, специалисту нужно пройти тестирование. Яндекс предлагает два варианта тестов — базовый и продвинутый. За базовое испытание сертификат тоже положен, но он не котируется работодателями — это своего рода подготовка к продвинутому тесту. Когда вы справитесь с расширенным тестированием, вы получите настоящий действующий сертификат. Подробнее о тестах вы можете почитать здесь.

На сайте Яндекса есть подробные инструкции для тех, кто хочет пройти тестирование, а также правила сертификации.

Сертификат выдается человеку на один год. Чтобы снова его получить, нужно заново пройти тест — вопросы, скорее всего, будут уже другими.

Обратите внимание, что Яндекс будет выписывать сертификат на паспортные данные, указанные в учетке Яндекса. Если у вас там другие имя или фамилия — например, вы записаны как «Миша», а не «Михаил», то сертификат будет аннулирован. Но получить его снова вы сможете не ранее, чем после окончания срока действия аннулированного сертификата — то есть через год после прохождения первого теста. Поэтому сотрудники ROMI center настоятельно рекомендуют внимательно относиться к заполнению личных данных на страничке в Яндексе.

Достаточно ли сертификата

Разумеется, нет. Как и в любой другой профессии, работодатель в первую очередь смотрит не на документы, а на опыт и кейсы. Если вы получите сертификат от Яндекса, это не избавит вас от вопросов на собеседовании, от описания своего профессионального опыта.

С другой стороны, если за одно место сражаются два специалиста с примерно одинаковым опытом, но у одного есть сертификат, а у другого его нет — работодатель скорее предпочтет сертифицированного маркетолога.

Сертификат Яндекса — это, конечно, не панацея для всех без исключения. Но его наличие уже создаст определенный уровень доверия со стороны работодателя. Обязательно работайте не только над получением бумаг и сертификатов, но и над наработкой собственного опыта.

Изображение — скриншот с сайта сертификации Яндекса

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