Прибор для быстрого очищения воздуха

Удобный и практичный в использовании очиститель Аэролайф

С очистителем воздуха Аэролайф https://airlife.ru/catalog/show/vozdukhoochistitel-aerolayf-s-60 воздух в помещении всегда будет чистым и свежим. К достоинствам этого прибора можно отнести:

удобство использования;

компактные размеры;

доступную стоимость.

С его помощью можно очистить воздух от вирусов, аллергенов и патогенных микроорганизмов. Он хорошо справляется с неприятными запахами, обеспечивает эффективное задержание пылевых частиц, растительной пыльцы, шерсти домашних питомцев, тополиного пуха.

В помещениях, где используется такой очиститель, дышится легко и свободно. Речь идет о надежном и недорогом приборе, его можно установить в детской, спальне или кабинете.

Эффективного очищения воздуха удается добиваться за счет совместного функционирования фильтру тонкой очистки с фотокаталитическим блоком. Он задерживает частицы, вызывающие аллергию и прочие неблагоприятные реакции со стороны организма. Хорошо справляется с копотью от выхлопных газов при работе автомобилей.

Фотокаталитический модуль уничтожает вирусы, бактерии, споры плесени и грибка, прочие загрязнители органического и неорганического происхождения.

Регулярное применение такого очистителя существенно уменьшает вероятность инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Его использование рекомендовано в домах, где живут люди со сниженной работой иммунной системы, страдающие аллергией.

Эксплуатация прибора предельно простая. В ходе его функционирования токсины не проникают в помещение. Все реакции протекают внутри устройства. Очиститель может эксплуатироваться в присутствии людей, никаких ограничений по времени нет.

Замена фильтра в приборе выполняется с интервалом в 3-4 месяца. Сроки зависят от запыленности пространства. Все сменные детали подлежат дезинфекции в ходе функционирования устройства. Фильтры можно менять самостоятельно, они не нуждаются в специальной утилизации.

При помощи Аэролайфа С-60 реально избавиться от грибковых спор, пылевых клещей. Прибор рассчитан на продолжительную эксплуатацию, его можно применять не только в жилых помещениях, но и, например, в детских садах. Это действенный способ предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих патологии органов дыхания и аллергию. Он уничтожит все опасные бактерии, его отличает практически бесшумная работа.