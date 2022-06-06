Рекламодателям

Прибор для быстрого очищения воздуха

  • 06/06/2022, 18:41
Для очищения воздуха в помещениях зачастую бывает недостаточно их простого проветривания. Проблема загрязнения решается при помощи очистителя.

Удобный и практичный в использовании очиститель Аэролайф

С очистителем воздуха Аэролайф https://airlife.ru/catalog/show/vozdukhoochistitel-aerolayf-s-60 воздух в помещении всегда будет чистым и свежим. К достоинствам этого прибора можно отнести:

  • удобство использования;
  • компактные размеры;
  • доступную стоимость.

С его помощью можно очистить воздух от вирусов, аллергенов и патогенных микроорганизмов. Он хорошо справляется с неприятными запахами, обеспечивает эффективное задержание пылевых частиц, растительной пыльцы, шерсти домашних питомцев, тополиного пуха.

В помещениях, где используется такой очиститель, дышится легко и свободно. Речь идет о надежном и недорогом приборе, его можно установить в детской, спальне или кабинете.

Эффективного очищения воздуха удается добиваться за счет совместного функционирования фильтру тонкой очистки с фотокаталитическим блоком. Он задерживает частицы, вызывающие аллергию и прочие неблагоприятные реакции со стороны организма. Хорошо справляется с копотью от выхлопных газов при работе автомобилей.

Фотокаталитический модуль уничтожает вирусы, бактерии, споры плесени и грибка, прочие загрязнители органического и неорганического происхождения.

Регулярное применение такого очистителя существенно уменьшает вероятность инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Его использование рекомендовано в домах, где живут люди со сниженной работой иммунной системы, страдающие аллергией.

Эксплуатация прибора предельно простая. В ходе его функционирования токсины не проникают в помещение. Все реакции протекают внутри устройства. Очиститель может эксплуатироваться в присутствии людей, никаких ограничений по времени нет.

Замена фильтра в приборе выполняется с интервалом в 3-4 месяца. Сроки зависят от запыленности пространства. Все сменные детали подлежат дезинфекции в ходе функционирования устройства. Фильтры можно менять самостоятельно, они не нуждаются в специальной утилизации.

При помощи Аэролайфа С-60 реально избавиться от грибковых спор, пылевых клещей. Прибор рассчитан на продолжительную эксплуатацию, его можно применять не только в жилых помещениях, но и, например, в детских садах. Это действенный способ предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих патологии органов дыхания и аллергию. Он уничтожит все опасные бактерии, его отличает практически бесшумная работа.

Фото с сайта Аэролайф

624

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

Появилась информация о задержании строительного чиновника

06/06/2022, 17:00

В этом году в регионе выросла активность клещей

06/06/2022, 15:58

Белорусы планируют расширить реализацию продукции легпрома в Новосибирске

06/06/2022, 15:38

Губернатор поручил чиновникам провести проверку спортплощадок

06/06/2022, 14:48
Популярное

Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня

06/06/2022, 15:24

На 63-м году жизни скончался президент НГУЭУ Александр Новиков

06/06/2022, 14:00

Ушла из жизни актриса театра «Красный факел» Тамара Сердюкова

06/06/2022, 12:53
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

ВТБ профинансировал бизнес под «зонтичные» поручительства на сумму более 8 млрд рублей

06/06/2022, 17:39

ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

06/06/2022, 17:37

Ипотека с господдержкой – реальная возможность отметить новоселье

06/06/2022, 12:50

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска