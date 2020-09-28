Как получить ВНЖ в Швейцарии

ВНЖ технически является самым простым этапом, но так как это начало пути, у многих могут возникнуть трудности. Не стоит отчаиваться раньше времени — пусть швейцарские требования одни из самых строгих, пройти их, подготовившись заранее, можно.

Но чтобы не получить отказа, и минимизировать риски рекомендуется обращаться за консультацией в миграционные компании, основываясь на отзывах клиентов. Компания International business специализируется на миграционных вопросах и помогает клиентам в решении сложных вопросов.

Каким бывает вид на жительство в Швейцарии?

Сложная организация миграционного контроля швейцарских властей проявляется уже в том, что ВНЖ в стране бывает нескольких типов. Каждый из них предназначен для определённой категории лиц, приезжающих в страну. Объединяет эти статусы то, что все они рассчитаны на длительный период пребывания — кроме следующего типа.

Тип L

Это краткосрочный ВНЖ, предназначенный для неквалифицированных работников, которые не имеют резидентского статуса в странах Евросоюза. С данным статусом можно работать или учиться, но со значительными ограничениями. Изначальный срок пропуска составляет всего год, также его можно продлить на такой же срок, но только один раз. Даже такому минимальному статусу придётся соответствовать по базовым требованиям для приезжего — то есть, иметь достаточное количество средств для проживания и страховку.

Тип А

ВНЖ для неквалифицированных работников, но уже из числа граждан стран Западной Европы — у Швейцарии есть договорённости на предоставление определённых рабочих квот таким лицам. Получить такой пропуск, не будучи гражданином западной Европы, невозможно.

Тип B

Это «рабочий» ВНЖ для высококвалифицированных работников — то есть, получить такой пропуск, претендуя на работу сиделки или подобную занятость, нельзя. Срок рабочего ВНЖ может разниться в зависимости от срока рабочего контракта, который заключает приезжий. Работник с таким статусом имеет право устраиваться на работу без прямых ограничений, но работодатели обязаны соблюдать относительно них приоритет в сторону граждан Швейцарии.

Тип С

Данный ВНЖ мало чем отличается от полноценного швейцарского гражданства (за исключением нескольких фундаментальных прав, на которые может претендовать только гражданин) и добиться его уже достаточно, чтобы комфортно проживать в стране. Получить его непросто — необходимо прожить в Швейцарии в качестве обладателя предыдущих по сложности статусов ВНЖ не менее 10 лет. Для тех, кто является супругом гражданина Швейцарии, срок уменьшается до пяти лет.

Дополнительные статусы

Спрос на ВНЖ в Швейцарии очень большой, так что государству приходится идти на дополнительные уступки в миграционной политике — ради собственной выгоды или ради соответствия европейским стандартам. Например, как и в большинстве стран Европы, здесь можно получить студенческий ВНЖ — пропуск, выдаваемый исключительно учащимся, на особых условиях.

Особые условия могут получить и политические беженцы, которые прибывают в страну, скрываясь от прямых преследований или просто военных действий, происходящих на территории их государств.

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