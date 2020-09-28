Все о ROMI — значение, применение, расчет

Метрик существует довольно много. Некоторые из них более важные, некоторые – менее. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что одну из ключевых позиций в иерархии маркетинговых показателей занимает ROMI. Что представляет собой данная метрика, где ее применяют и как рассчитывают мы и расскажем в этом материале.

Что такое ROMI и как его считать

ROMI – это метрика, показывающая возврат вложенных в маркетинг инвестиций. С ее помощью можно оценивать рентабельность медийной и контекстной рекламы, почтовых рассылок, SEO-продвижения и многого другого.

Рассчитывается метрика по следующей формуле:

ROMI = (Доход – Расходы)/Расходы * 100%.

Это упрощенный вариант формулы. Более точная и подходящая для реального бизнеса версия выглядит так:

ROMI = (Доход * Маржа –Расходы)/Расходы * 100%.

Второй вариант учитывает наценку на товар, поэтому позволяет узнать, какую фактическую прибыль компании принес каждый вложенный в маркетинг доллар.

Специфика расчета ROMI

Несмотря на относительную простоту формулы, посчитать показатель возврата маркетинговых инвестиций не всегда так легко, как кажется. Проводя вычисления, очень важно учесть минимум два момента:

Выбор правильной модели атрибуции. Правильный сбор исходных данных – ключ к успеху при расчете ROMI. В идеальном варианте, вы всегда знаете, какой источник привел клиента на сайт и побудил совершить покупку. Но в жизни обычно все происходит несколько сложнее. Покупатель может посещать ваш ресурс много раз, класть товары в корзину, кликать на рекламные баннеры, но так ничего и не купить. А потом пойти по заранее сохраненной прямой ссылке и заказать продукт. В таких ситуациях определить, какой же рекламный канал и в какой мере поучаствовал в конверсии, крайне тяжело. Стандартные модели атрибуции существенно упрощают реальную картину и отдают всю ценность от покупки, например, самому первому или, напротив, самому последнему каналу в цепочке взаимодействия с клиентом. Фактически же желательно использовать более продвинутые модели атрибуции, которые учитывают каждую точку соприкосновения с покупателем.

Учет отложенных покупок. Для многих товаров характерной является картина, при которой между первым знакомством и покупкой проходит довольно много времени – от нескольких недель до нескольких месяцев. Из-за этого многие стандартные системы веб-аналитики не могут отнести транзакцию к правильной сессии, что значительно искажает расчет ROMI. Чтобы этого избежать, нужно при анализе учитывать отложенные сессии.

Можно ли автоматизировать расчет ROMI?

Очевидно, что считать вручную показатель возврата маркетинговых инвестиций – занятие не самое приятное. Представьте, сколько нужно потратить времени на подготовку данных, проведение расчетов и обязательную перепроверку полученных результатов. А ведь его можно было бы использовать на куда более полезную и интересную творческую работу. Что ж, выход из этой неприятной ситуации есть. Существует несколько сервисов, которые позволяют автоматизировать расчеты, причем не только ROMI, но и других метрик. Одним из самых популярных инструментов считается OWOX BI. Этот сервис обеспечивает сбор и обработку всех необходимых данных, автоматически вычислит показатель рентабельности рекламных вложений и поможет повысить эффективность ваших маркетинговых усилий.

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