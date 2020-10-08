Как преобразить офисное помещение при помощи стеклянных перегородок

Современный дизайн интерьера давно вышел за рамки простой организации рабочих мест, став оригинальным способом создания рабочей атмосферы и эффектного выделения на фоне конкурентов.

Опытные специалисты в области дизайна готовы предложить множество вариантов преображения самых тривиальных помещений, одним из которых является использование стеклянных перегородок. Светопрозрачные панели эффективно совмещают функции декорирования, выделения отдельных рабочих мест и зон различного типа и назначения. Специалисты компании Glasstrong готовы предложить множество вариантов оформления офиса с использованием стеклянных перегородок, примеры которых можно посмотреть на сайте https://gstrong.ru/.

Популярные способы оформить пространство перегородками

Среди предлагаемых вариантов оформления можно выделить наиболее актуальные способы преображения офисов:

Деловой дизайн. Актуален для банковских помещений и финансовых организаций, где обязательным условием выступает соблюдение конфиденциальности и защиты клиентских интересов. Для создания изолированного рабочего пространства применяются стационарные перегородки. Выгодным с позиции дизайна считается монтаж части конструкций в глухом исполнении, дополненный открытыми моделями.

Креативность. Одна из распространенных проблем современных офисов – помещения ангарного типа. Правильно подобранные офисные перегородки помогут оперативно решить проблему организации обособленных рабочих мест. Практичным выбором станут мобильные конструкции, характеризуемые своей открытостью, простотой установки и возможностью визуального контакта с другими сотрудниками при необходимости. Перегородки такого типа представляют собой нетяжелые мобильные панели высотой до 1,5 м. Сотрудники могут комфортно работать, сохраняя автономию, а при необходимости получить полный обзор офиса, встав с рабочего места.

«Стеклянный замок». В основе концепции оформления используются цельностеклянные конструкции, актуальные для торговых центров и современных офисов. Обилие стекла делает помещение визуально свободным и легким, наполняя пространство воздухом и светом. При необходимости соблюсти приватность предусмотрена установка матированных стекол, жалюзи.

Противопожарные. Установка таких конструкций предусмотрена в помещениях с особыми требованиями по пожаробезопасности. Огнеупорные перегородки отличаются особой конструкцией, способной блокировать распространение огня.

Оригинально оформленный офис способен дать новую жизнь компании, улучшить рабочую атмосферу в коллективе, выделиться на фоне конкурентов.

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