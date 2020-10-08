Новосибирцы скупают жилье в новостройках

После сложного и непредсказуемого начала весны, когда рынок переживал падение, уже в апреле последовало его постепенное восстановление. С тех пор сегмент жилой недвижимости и новостроек, в частности, лишь наращивает темпы роста. Так, по результатам III квартала 2020 года было зафиксировано увеличение интереса к покупке первичного жилья как в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 30%, так и за последние три месяца — на 38%, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость.

Эксперты уверены, что ажиотажный интерес к приобретению квартир в строящихся объектах стал следствием сразу нескольких факторов.

— Прежде всего, на него повлияла льготная госпрограмма по ипотеке, запущенная в середине апреля и продленная до 1 ноября 2020 года. Свою роль сыграла и нестабильная экономическая ситуация, спровоцированная пандемией и ослаблением курса рубля. Неуверенность в своем финансовом положении заставила многих россиян задуматься о покупке жилья как о способе сохранения имеющихся сбережений. К стимуляторам спроса также можно отнести расширение программы материнского капитала и увеличение размера соответствующих выплат, — говорится в сообщении.

Примечательно, что несмотря на сложившуюся ситуацию предложение не спешит догонять спрос — на данный момент темпы появления новых проектов замедлились. Это связано и с задержками сдачи объектов в эксплуатацию, которые были неизбежны ввиду эпидемиологической обстановки и введения жестких ограничительных мер, и с выжидательной позицией девелоперов, наблюдающих за изменениями рынка.

При этом цены на первичную недвижимость продемонстрировали динамику к увеличению. Так, средняя стоимость квадратного метра новостроек в России на сегодняшний день составляет 90 194 рубля: за квартал она увеличилась на 3%, а за год рост составил 12%.

— В текущих условиях россияне стремятся не только сохранить свой капитал путем инвестирования в качественные объекты недвижимости, но и приумножить его. Так, например, покупка квартир под последующую аренду обеспечит собственников жилья дополнительным доходом на долгосрочную перспективу. А повышение спроса неизменно влечет за собой и рост цен, дополнительно стимулируемый за счет механизма проектного финансирования. Однако в целом, сложившуюся ситуацию можно назвать благоприятной для приобретения собственной жилплощади в новом доме, и до ноября текущего года все больше россиян захотят воспользоваться этой возможностью, — уверен руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Он считает, что дальнейшее развитие событий во многом зависит от решения правительства о продлении льготной программы по ипотеке.

— Вариантов закрыть её без существенного урона для отрасли в условиях угрозы второй волны пандемии мало. Это означает сохранение текущих трендов с плавным затуханием динамики роста через несколько месяцев. Нынешняя ситуация скорее похожа на ажиотаж со следующей за ним коррекцией, которой, в свою очередь, будут сопутствовать снизившиеся доходы населения. Стремительный рост цен на новостройки также не может быть бесконечным поскольку спред стоимости новостроек и вторички не может постоянно увеличиваться, — констатирует эксперт.

По данным Авито Недвижимости за III квартал 2020 года значительнее всего вырос спрос на новостройки в Москве — показатели на столичном рынке увеличились более чем в два раза. Далее следует Санкт-Петербург с ростом на 78% и Саратов — на 63%. В пятерке лидеров также оказались Сочи и Калининград (+55% в каждом городе). В годовом сравнении наибольший рост спроса был зафиксирован в Томске, Сочи и Челябинске. В Новосибирске спрос на покупку первичного жилья продемонстрировал квартальный рост в 34% и годовой — в 15%.

В лидерах по стоимости нового жилья также находится Москва — здесь квадратный метр обойдется в 186 026 рублей. Сочи по данному параметру обогнал Санкт-Петербург — цена квадратного метра в городе на черноморском побережье достигла 127 038 рублей против 125 479 рублей в Северной столице. В первой пятерке расположились Казань (82 995 рублей за кв. м) и Севастополь (80 779 рублей за кв. м). В Новосибирске средняя стоимость метра в новостройке равна 71 019 рублям.

По темпам роста средней цены за квартал в лидерах оказались Калининград (+11%), Челябинск (+8%) и Волгоград (+6%). А за год сильнее всего первичная недвижимость подорожала в Сочи (+27%), Иркутске (+22%) и Санкт-Петербурге (+21%). В Новосибирске квартальный рост составил 4% и годовой — 11%.

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