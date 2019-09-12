Как приложения в смартфоне помогают следить за здоровьем?

Многие активно пользуются программами для заказа такси, банковскими приложениями, социальными сетями и мессенджерами, приложениями для подсчета бюджета, ведут журнал личного автомобиля, записывают заметки, читают книги и другое.

Многие и не знают, что существуют приложения, направленные на поддержание и укрепление здоровья. Окунемся во вкладку «Здоровье» в одном из известных магазинов приложений для телефонов Apple.

Открывая соответствующий раздел в магазине приложений, удивляешься тому, насколько много этих программ, способных улучшить жизнь людей совершенно с разных сторон. Рассмотрим ТОП-10 приложений для поддержания и укрепления здоровья с помощью мобильного телефона.

Мегаптека.ру — агрегатор аптек в твоем городе!

Это приложение создано для тех, кто понимает, насколько сильно аптеки завышают цены на препараты, а также для тех, кто покупает редкие препараты, встречающиеся не во всех аптеках. Суть сервиса проста: открываешь поиск, ищешь нужно лекарство, добавляешь в корзину, выбираешь ближайшую аптеку или ту, которая больше подходит по цене, бронируешь свой заказ, выкупаешь через 30 минут в выбранной аптеке. Интернет-аптека Мегаптека.ру показывает только актуальные данные о наличие товаров и их ценах в аптеках города.

2. BetterMe: Ходьба и Похудение

Приложение необходимо для того, чтобы составить индивидуальный эффективный план ходьбы для достижения цели сбросить лишние килограммы. При первом запуске приложение необходимо ввести личные данные: рост, текущий вес, желаемый вес, ежедневную цель в шагах, цель ходьбы и уровень ходьбы. После этого приложение будет напоминать о том, что необходимо начать движение, покажет план тренировок, поможет включить музыку. Идеально для тех, кто не любит фитнес-залы и бег.

3. Medisafe — напоминания и трекер таблеток

Данный приложение служит для того, чтобы не пропускать прием таблеток. Индивидуально настроенный график приема таблеток необходим для грамотного лечения болезней, а когда лекарств много, в голове появляется «каша». Оно не только напомнит о том, что пора принимать таблетку, но и уведомит, когда упаковка лекарства будет подходить к концу и необходимо купить новую. Приложение может заменить личный дневник здоровья, так как в него можно вносить информацию о своем весе, уровне давления и глюкозы. Сохранить отчет можно в формате PDF и распечатать.

4. DiaMeter: Ваш дневник диабета

Программа-дневник для людей больных диабетом. Как и любой другой дневник, умеет сохранять данные об уровне сахара в крови, количестве инъекций инсулина, запомнит ваши заметки о состоянии здоровья. Результаты демонстрирует в виде красивых и информативных графиков.

5. КардиоЖурнал

Программа-дневник схожа на приложение DiaMeter, только будет хранить информацию об измерениях артериального давления и пульса. Можно поставить напоминание, которое придет в формате уведомления тогда, когда необходимо совершить замер тонометром.

6. Трекер Периодов Мой Календарь — трекер овуляций и менструаций

Приложение лучшее из всех для отслеживания женских дней. Им пользуются девушки и женщины разных возрастов. С его помощью легко отследить дни овуляции, начала нового цикла и возможность забеременеть. Красочный дизайн сделал это приложение еще более понятным, а функциями не может похвастаться ни одно другое похожее приложение.

7. Meditopia: Сон и Медитация

В 2019 году приложение удостоилось награды в номинации «Лучшее русскоязычное приложение». Оно поможет научиться осознанной медитации, станет помощником в вопросах снятия стресса и тревожности, влияет на сон, приводя его к нормальному состоянию. Включает в себя 7-ми дневные программы, расслабляющие мелодии для сна. У приложения множество восторженных отзывов.

8. YAZIO — Счетчик калорий

Если вы мечтаете похудеть, сбросить пару килограммов, почувствовать облегчение, тогда это приложение для вас. Дневник питания поможет зафиксировать количество принимаемых калорий. Приложение имеет встроенный справочник по продуктам и блюдам, который содержит информацию о количестве белка, углеводов и калорий в разных продуктах. В дневнике питания есть подготовленные специалистами программы, которые позволяют прочистить желудок, сбросить лишние килограммы и просто правильно питаться. Будет напоминать вам, что нужно употреблять достаточное количество воды в день. С таким помощником вы точно достигнете своей цели.

9. Тренировки дома — фитнес тренер

Приложение создано для тех, кто не имеет по какой-либо причине возможность посещать спортивный зал, но имеет огромное желание заниматься своим здоровьем. В программе реализовано большое количество различных программ и упражнений, составленных настоящими профессионалами в своем деле. Достаточно выбрать программу: набор мышечной массы, растяжка, занятие на определенную группу мышц. Занятия сопровождаются видеорядом с правильным выполнением упражнения, есть таймер и дневник для записи своих результатов.

10. Smoke Finance: не курю сигареты

Настоящая находка для тех, кто мечтает бросить пагубную привычку курить. Приложение станет отличным мотиватором для совершения первого шага. Оно будет вести учет выкуренных сигарет, подсчитает, сколько рублей вы тратите в месяц на привычку. Все расчеты визуализируются наглядными гистограммами, которые и должны повлиять на желание скорее бросить курить.

В магазинах приложений подобных программ несколько десятков тысяч. Устанавливайте их или похожие и делайте свою жизнь лучше с каждым днем!