Рак поджелудочной железы: основные симптомы заболевания

К другим провоцирующим факторам относят сахарный диабет, язвенную болезнь желудка, неправильное питание и др. Рак поджелудочной железы коварен тем, что его трудно обнаружить на ранней стадии, и при этом он быстро прогрессирует. Как же распознать заболевание и не упустить момент, когда всё ещё можно исправить?
Поводом для беспокойства служат следующие признаки:
Обратите внимание! При появлении 1-2 и более симптомов необходимо обратиться к врачу и пройти диагностическое обследование. Лечением рака поджелудочной железы занимается врач-гастроэнтеролог или хирург (когда требуется оперативное вмешательство).
Рак поджелудочной железы — одно из самых серьёзных заболеваний, которое требует своевременной диагностики и лечения. Поэтому не стоит легкомысленно относится даже к самым незначительным (на первый взгляд) проявлениям в виде болей в животе, тошноты и рвоты. Любой часто повторяющийся симптом требует пристального внимания и медицинского обследования. Это крайне важно, поскольку лечение запущенных форм болезни в большинстве случаев неэффективно, тогда как на 1-2 стадии онкологии ещё есть шанс на выздоровление.
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