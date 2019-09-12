Рак поджелудочной железы: основные симптомы заболевания

К другим провоцирующим факторам относят сахарный диабет, язвенную болезнь желудка, неправильное питание и др. Рак поджелудочной железы коварен тем, что его трудно обнаружить на ранней стадии, и при этом он быстро прогрессирует. Как же распознать заболевание и не упустить момент, когда всё ещё можно исправить?

Симптомы, которые часто игнорируют даже медики

Поводом для беспокойства служат следующие признаки:

Пожелтевшие глаза или кожа — когда белки глаз (или кожа) приобретают желтоватый оттенок, это может означать, что в общий кровоток проникла желчь. Такое обычно наблюдается при разрастании опухоли.

Ноющая боль в спине и в животе — при раке поджелудочной железы больных часто беспокоит боль в спине или в животе, но она возникает не одновременно, а поочерёдно (либо в каком-то месте она может вовсе не ощущаться).

Жирный стул — опухоль препятствует прохождению ферментов и желчи в кишечник, поэтому непереваренные сгустки жира выходят вместе со стулом.

Стремительная потеря веса — при раке поджелудочной железы организм не усваивает белки и жиры в полной мере, поэтому наблюдается быстрая и, казалось бы, необъяснимая потеря веса (даже при полноценном питании).

Тошнота и рвота — одни из ярких симптомов болезни, т. к. онкология вызывает нарушение пищеварения, а следовательно и диспепсические расстройства.

Сахарный диабет — в некоторых случаях рак сопровождается сахарным диабетом. Это происходит из-за разрушения клеток, которые вырабатывают инсулин.

Обратите внимание! При появлении 1-2 и более симптомов необходимо обратиться к врачу и пройти диагностическое обследование. Лечением рака поджелудочной железы занимается врач-гастроэнтеролог или хирург (когда требуется оперативное вмешательство).

Рак поджелудочной железы — одно из самых серьёзных заболеваний, которое требует своевременной диагностики и лечения. Поэтому не стоит легкомысленно относится даже к самым незначительным (на первый взгляд) проявлениям в виде болей в животе, тошноты и рвоты. Любой часто повторяющийся симптом требует пристального внимания и медицинского обследования. Это крайне важно, поскольку лечение запущенных форм болезни в большинстве случаев неэффективно, тогда как на 1-2 стадии онкологии ещё есть шанс на выздоровление.