Как провести вечер с друзьями

Все игры построены по принципу взаимодействия между участниками в виде вопросов и ответов. Ключ к решению каждой задачи можно найти с разными подходами – применяя логику, смекалку, командный подход или эрудицию.

Что представляют онлайн игры для компании друзей:

Смысл игр очень простой – вам задают вопросы, а вы все вместе стараетесь найти на них ответы с помощью логики, эрудиции и командной работы. За каждый правильный ответ вы получите один балл. За неправильный – ноль.

Например, вопрос:

Любопытно, что у этой монахини и лауреата многих международных премий, вопреки прозвищу, детей не было. О ком речь?

Правильный ответ на вопрос приносит вам 1 балл. Неправильный не дает ничего. По правилам игры у вас есть 25 секунд на поиск ответа на вопрос. Например, вопрос звучит так: «У какой монахини и известной личности не было детей, несмотря на ее широко известное прозвище?» Ответ – мать Тереза.

Для поиска ответа на вопрос вы можете собрать команду и выдвигать свои версии. Опыт показывает, что если в игре принимает участие более 10 человек, можно разделиться на команды.

– Достаточно ли 25 секунд для поиска ответа?

– Это время, в течение которого вы читали предыдущий текст!

– Интереснее ли играть командами?

– Да, ведь появляется соперничество и азарт!

– Можно ли играть самому?

– Конечно, потому что это познавательно.

Куда записывать ответы?

Для заполнения ответов можно использовать:

бланки, ссылка на скачивание находится в меню нашего сайта;

обычные листы бумаги;

или можно записывать ответы просто в заметки смартфона.

Какова продолжительность игры?

Есть несколько вариантов, например, мини-игры на 10-15 минут, классический формат на 40-50 минут и формат ХХL для большой компании и тимбилдинга на 60-80 минут.

Одна и та же игра может идти 60 или 80 минут, так как продолжительность индивидуальна и зависит от компании людей. Сам ход игры выполняется автоматически, но имеется кнопка паузы для обдумывания вопроса, вариант быстрого перехода к следующему вопросу или возврата назад к предыдущим эпизодам. В итоге вы сами решаете, в каком темпе будет идти игра.

Какие бывают игры?

На PartyStore более 600 игр разных форматов. Начнем с самой внушительной и объемной категории игр – «Обо всем».

Игры обо всем на свете.

Более 200 игр формата «Обо всем», где вопросы не объединены какой-то общей тематикой – они буквально про всё что угодно. То есть в игре «Обо всем» могут пригодиться и знания в области кино, и в области музыки, а также географии, моды, средневековой истории и футбола.

Именно из-за широкого диапазона затрагиваемых тем эти игры подойдут для любой компании, так как понадобятся знания каждого участника. Возрастная маркировка игр «Обо всем» 16+, так что можно играть не только с друзьями, но и всей семьей.

В играх «Обо всем» 28 вопросов. Это 4 тура по 7 вопросов в каждом. Туры разные по своей механике:

1 тур – текстовые вопросы

2 тур – вопросы с картинками

3 тур – музыкальные вопросы

4 тур – блиц

Категория «Семейное»

Так как мы ранее заговорили об играх в кругу семьи, стоит сразу упомянуть и специальные игры для таких посиделок. Ниже в качестве примера пять игр из категории «Семейное».