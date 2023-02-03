Как провести вечер с друзьями

Все игры построены по принципу взаимодействия между участниками в виде вопросов и ответов. Ключ к решению каждой задачи можно найти с разными подходами – применяя логику, смекалку, командный подход или эрудицию.
Что представляют онлайн игры для компании друзей:
Смысл игр очень простой – вам задают вопросы, а вы все вместе стараетесь найти на них ответы с помощью логики, эрудиции и командной работы. За каждый правильный ответ вы получите один балл. За неправильный – ноль.
Например, вопрос:
Любопытно, что у этой монахини и лауреата многих международных премий, вопреки прозвищу, детей не было. О ком речь?
Правильный ответ на вопрос приносит вам 1 балл. Неправильный не дает ничего. По правилам игры у вас есть 25 секунд на поиск ответа на вопрос. Например, вопрос звучит так: «У какой монахини и известной личности не было детей, несмотря на ее широко известное прозвище?» Ответ – мать Тереза.
Для поиска ответа на вопрос вы можете собрать команду и выдвигать свои версии. Опыт показывает, что если в игре принимает участие более 10 человек, можно разделиться на команды.
– Достаточно ли 25 секунд для поиска ответа?
– Это время, в течение которого вы читали предыдущий текст!
– Интереснее ли играть командами?
– Да, ведь появляется соперничество и азарт!
– Можно ли играть самому?
– Конечно, потому что это познавательно.
Куда записывать ответы?
Для заполнения ответов можно использовать:
бланки, ссылка на скачивание находится в меню нашего сайта;
обычные листы бумаги;
или можно записывать ответы просто в заметки смартфона.
Есть несколько вариантов, например, мини-игры на 10-15 минут, классический формат на 40-50 минут и формат ХХL для большой компании и тимбилдинга на 60-80 минут.
Одна и та же игра может идти 60 или 80 минут, так как продолжительность индивидуальна и зависит от компании людей. Сам ход игры выполняется автоматически, но имеется кнопка паузы для обдумывания вопроса, вариант быстрого перехода к следующему вопросу или возврата назад к предыдущим эпизодам. В итоге вы сами решаете, в каком темпе будет идти игра.
Какие бывают игры?
На PartyStore более 600 игр разных форматов. Начнем с самой внушительной и объемной категории игр – «Обо всем».
Игры обо всем на свете.
Более 200 игр формата «Обо всем», где вопросы не объединены какой-то общей тематикой – они буквально про всё что угодно. То есть в игре «Обо всем» могут пригодиться и знания в области кино, и в области музыки, а также географии, моды, средневековой истории и футбола.
Именно из-за широкого диапазона затрагиваемых тем эти игры подойдут для любой компании, так как понадобятся знания каждого участника. Возрастная маркировка игр «Обо всем» 16+, так что можно играть не только с друзьями, но и всей семьей.
В играх «Обо всем» 28 вопросов. Это 4 тура по 7 вопросов в каждом. Туры разные по своей механике:
1 тур – текстовые вопросы
2 тур – вопросы с картинками
3 тур – музыкальные вопросы
4 тур – блиц
Категория «Семейное»
Так как мы ранее заговорили об играх в кругу семьи, стоит сразу упомянуть и специальные игры для таких посиделок. Ниже в качестве примера пять игр из категории «Семейное».
Игра «Для семьи» – игра для приятного вечера в кругу самых близких людей! Объединяйтесь в одну команду или соревнуйтесь друг с другом в знании семейных традиций разных стран и знаменитостей, приходящихся друг другу родственниками.
Игра «Для детей и их родителей» – необычная игра с заданиями на фантазию и вопросами друг про друга. Отличный способ провести время вместе с малышами-дошколятами или учениками младших классов!
Изи – отличный вариант, чтобы втянуться в игру, – вопросы обо всём на свете облегченной сложности. Отвечайте, соревнуйтесь и веселитесь!
Дачная – игра про лето, баню, шашлычок, рассаду, деревенский быт и то, как здорово есть малину прямо с куста.
Русские народные сказки – семейная игра для добрых молодцев и девиц красных! Отправляемся за тридевять земель вытягивать репку, прятаться от волка и поворачивать избушку на курьих ножках.
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