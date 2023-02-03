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Как провести вечер с друзьями

  • 03/02/2023, 17:51
Новый игровой развлекательный маркетплейс PartyStore представляет серию игр для совместного и познавательного времяпрепровождения с друзьями, семьей и коллегами.

Все игры построены по принципу взаимодействия между участниками в виде вопросов и ответов. Ключ к решению каждой задачи можно найти с разными подходами – применяя логику, смекалку, командный подход или эрудицию.

Что представляют онлайн игры для компании друзей:

Смысл игр очень простой – вам задают вопросы, а вы все вместе стараетесь найти на них ответы с помощью логики, эрудиции и командной работы. За каждый правильный ответ вы получите один балл. За неправильный – ноль.

Например, вопрос:

Любопытно, что у этой монахини и лауреата многих международных премий, вопреки прозвищу, детей не было. О ком речь?

Правильный ответ на вопрос приносит вам 1 балл. Неправильный не дает ничего. По правилам игры у вас есть 25 секунд на поиск ответа на вопрос. Например, вопрос звучит так: «У какой монахини и известной личности не было детей, несмотря на ее широко известное прозвище?» Ответ – мать Тереза.

Для поиска ответа на вопрос вы можете собрать команду и выдвигать свои версии. Опыт показывает, что если в игре принимает участие более 10 человек, можно разделиться на команды.

– Достаточно ли 25 секунд для поиска ответа?

– Это время, в течение которого вы читали предыдущий текст!

– Интереснее ли играть командами?

– Да, ведь появляется соперничество и азарт!

– Можно ли играть самому?

– Конечно, потому что это познавательно.

Куда записывать ответы?

Для заполнения ответов можно использовать:

  • бланки, ссылка на скачивание находится в меню нашего сайта;

  • обычные листы бумаги;

  • или можно записывать ответы просто в заметки смартфона.

Какова продолжительность игры?

Есть несколько вариантов, например, мини-игры на 10-15 минут, классический формат на 40-50 минут и формат ХХL для большой компании и тимбилдинга на 60-80 минут.

Одна и та же игра может идти 60 или 80 минут, так как продолжительность индивидуальна и зависит от компании людей. Сам ход игры выполняется автоматически, но имеется кнопка паузы для обдумывания вопроса, вариант быстрого перехода к следующему вопросу или возврата назад к предыдущим эпизодам. В итоге вы сами решаете, в каком темпе будет идти игра.

Какие бывают игры?

На PartyStore более 600 игр разных форматов. Начнем с самой внушительной и объемной категории игр – «Обо всем».

  1. Игры обо всем на свете.

Более 200 игр формата «Обо всем», где вопросы не объединены какой-то общей тематикой – они буквально про всё что угодно. То есть в игре «Обо всем» могут пригодиться и знания в области кино, и в области музыки, а также географии, моды, средневековой истории и футбола.

Именно из-за широкого диапазона затрагиваемых тем эти игры подойдут для любой компании, так как понадобятся знания каждого участника. Возрастная маркировка игр «Обо всем» 16+, так что можно играть не только с друзьями, но и всей семьей.

В играх «Обо всем» 28 вопросов. Это 4 тура по 7 вопросов в каждом. Туры разные по своей механике:

1 тур – текстовые вопросы

2 тур – вопросы с картинками

3 тур – музыкальные вопросы

4 тур – блиц

 

  1. Категория «Семейное»

Так как мы ранее заговорили об играх в кругу семьи, стоит сразу упомянуть и специальные игры для таких посиделок. Ниже в качестве примера пять игр из категории «Семейное».

  • Игра «Для семьи» – игра для приятного вечера в кругу самых близких людей! Объединяйтесь в одну команду или соревнуйтесь друг с другом в знании семейных традиций разных стран и знаменитостей, приходящихся друг другу родственниками.

  • Игра «Для детей и их родителей» – необычная игра с заданиями на фантазию и вопросами друг про друга. Отличный способ провести время вместе с малышами-дошколятами или учениками младших классов!

  • Изи – отличный вариант, чтобы втянуться в игру, – вопросы обо всём на свете облегченной сложности. Отвечайте, соревнуйтесь и веселитесь!

  • Дачная – игра про лето, баню, шашлычок, рассаду, деревенский быт и то, как здорово есть малину прямо с куста.

  • Русские народные сказки – семейная игра для добрых молодцев и девиц красных! Отправляемся за тридевять земель вытягивать репку, прятаться от волка и поворачивать избушку на курьих ножках.

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