Danone решила уйти из России, но не совсем

Один из крупнейших производителей молочных продуктов в мире — французская компания Danone — предложила потенциальным покупателям приобрести от 75% своих активов в РФ, но на условии обратного выкупа, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением продажи.

По словам собеседника издания, после оформления сделки Danone также планирует сохранить долю и место в совете директоров российской компании. При этом на продажу выставлены только российские марки французской компании, в том числе «Простоквашино», «Растишка» и «Тема».

По данным источника, на сегодняшний день интерес в приобретении уже проявили несколько инвестиционных фондов.

Напомним, о своем решении отказаться от контроля над бизнесом по производству молочных продуктов в России Danone заявила осенью прошлого года.

Однако при этом производитель исключил продажу сегмента детского питания, которое выпускается на заводе «Истра — Нутриция» под брендами «Малютка», «Малыш» и Nutrilon.

Ранее редакция сообщала, что Toyota снова поставляет запчасти в Россию.

Фото с официального сайта Danissimo