Как реагирует организм на секс?

Женский организм вырабатывает значительно больше окситоцина, видимо этим и объясняется тот факт, что женщины легко влюбляются сексуального партнера, даже если это мимолетный роман или случайная связь.

На мужчин окситоцин действует иначе. Он дарит чувство удовлетворения, но не формирует привязанность. В дополнение к окситоцину мужской организм во время секса вырабатывает дофамин (допамин) – гормон удовольствия. Именно поэтому после секса мужчинам просто хочется повторения, а женщины влюбляются.

Рассмотрим, чем секс полезен для организма, если подойти к вопросу с научных позиций. По утверждению сексологов, при оргазме происходит блокировка болевых сигналов, поступающих в мозг. Эффект сравним с эффектом от приема большой дозы обезболивающего. Кроме того, регулярный секс благотворно влияет на память и обучаемость, поскольку способствует нейрогенезу (появлению новых клеток) в соответствующих областях мозга. Вырабатываемый в процессе сексуального контакта тестостерон улучшает концентрацию внимания и реакцию. Благодаря приливу крови к мозгу, он обогащается кислородом и активнее работает.

Секс и женский организм

Нервных окончаний на женских губах в сто раз больше, чем на подушечках пальцев. Это заставляет организм ярко реагировать на страстные и нежные поцелуи, и вырабатывать гормоны, благодаря которым женщина расслабляется, становится более чувствительной, готовой к соитию. По этой причине секс с любимым человеком доставляет женщине больше удовольствия, чем с мимолетным партнером. По утверждению сексологов, расслабление – ключ к женскому оргазму. Чтобы достичь пика наслаждения, женщине важно максимально расслабиться и избавиться от посторонних мыслей. Для мужчины психологический аспект в сексе менее значим, он в основном ориентирован на физическую стимуляцию в контакте с партнершей.

Еще о пользе от секса

Для многих людей секс служит отличным снотворным, в первую очередь речь идет о мужчинах. Сексуальная близость перед сном помогает сильному полу снять стресс, накопившийся за день. А для слабого пола нормальное явление – слезы после оргазма. Плаксивость объясняется мощным выбросом гормона, благодаря которому эмоции проживаются ярче.

Секс – неотъемлемая и очень приятная часть нашей жизни. Но надо осознавать, что сексуальная близость дарит не только физическое, но и психологическое удовольствие, особенно если речь идет о женщинах. Благодаря этому мелкие конфликты между партнерами нередко разрешаются в постели и проходят без следа после примирения таким способом.

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