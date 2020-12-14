В Новосибирской области выросло количество электронных терминалов для безналичной оплаты

К началу октября 2020 года количество электронных терминалов для оплаты в торгово-сервисных предприятиях Новосибирской области достигло 70 тысяч единиц, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что в сравнении с октябрем прошлого года таких устройств стало больше на 20%. При этом число терминалов выросло не только в столице региона, но и в большинстве районов Новосибирской области.

Так, в Новосибирском районе число электронных терминалов для безналичной оплаты выросло на треть, превысив 2,2 тыс. единиц. В других крупных районах области, например, в Куйбышевском, Искитимском, Ордынском, Мошковском увеличилось количество таких устройств для оплаты примерно на 20%. Развитие платежной инфраструктуры стало возможным за счет расширения доступа к сети Интернет в отдельных населенных пунктах. Кроме того, во многих районах области увеличилось количество терминалов с функцией cash-out, которая позволяет держателям банковских карт снимать наличные на кассах торгово-сервисных предприятий. В большинстве районов число таких устройств составляет более десятка единиц.

— Развитие безналичных платежей снижает потребность в банкоматах. В этом году их число в регионе сократилось на 4%. Благодаря использованию терминалов с функцией cash-out у жителей сельской местности и отдаленных районов появляется возможность получить наличные прямо на кассе. Это работает так же, как и обычная покупка с помощью банковской карты. Конечно, количество таких терминалов невелико. Но даже несколько терминалов позволяют повысить финансовую доступность в отдаленных районах Новосибирской области. Отмечу, что большая часть таких устройств установлена в почтовых отделениях населенных пунктов, — отметил Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

По статистике, в среднем россияне снимают около 1200 рублей на кассах магазинов и сервисных предприятий с помощью этой функции.

Уточняется, что на 1 октября 2020 года количество терминалов с функцией cash-out в Новосибирской области превысило 1 тыс. единиц, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичной датой в прошлом году.

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