Как убрать жир с нижней части живота

Сама природа позаботилась таким образом о наших внутренних органах – жировая прослойка защищает их от переохлаждения зимой и снабжает питательными веществами при недостаточном рационе. Однако современному человеку, живущему в теплой квартире и покупающему продукты в магазине, нет необходимости в подобной жировой шубе. Тем более что эстетики она не добавляет. Но избавиться от такого «жирового депо» очень сложно. Особенно сопротивляется жир внизу живота. Тем не менее, убрать его вполне реально, если следовать простым рекомендациям:

Правильно питайтесь

Важно помнить, что после прекращения любой диеты жир с лихвой возвращается обратно. Поэтому нужно полностью изменить систему питания, а именно:

Пить много воды. Допустимо также употребление несладкого чая и травяных настоев. Но последние разрешены только после консультации с врачом, и то в ограниченном количестве. Дело в том, что практически все травы оказывают влияние на организм – повышают или понижают кровяное давление, вызывают сонливость либо бодрят и т.д.;

Исключить алкоголь. Алкогольные напитки не позволяют эффективно сжигать жир, напротив – они способствуют его накоплению;

Включить в рацион достаточное количество белка. Он необходим для строительства мышечных волокон;

Есть, не торопясь, тщательно пережевывая пищу. В этом случае вы съедите меньше, ведь насыщение наступает лишь через 15 минут после поступления пищи в желудок.

Больше двигайтесь

Движение – это жизнь, причем жизнь здоровая. Благодаря физическим нагрузкам и двигательной активности жир уйдет с нижней части живота. К тому же развитые мышцы сжигают больше энергии даже во сне, а это значит, процесс избавления от лишнего веса будет более интенсивным. А чтобы занятия спортом не нанесли вреда:

Начинайте любые тренировки с аккуратного разогрева мышц. Избегайте чрезмерных нагрузок;

Делайте больше движений, выполняя привычные действия. К примеру, мытье пола тряпкой, а не шваброй, позволит дополнительно сжечь калории. А если при дороге с работы вы выйдете из транспорта на одну остановку раньше и пойдете пешком, это также позволит быстрее избавиться от жира.

Сохраняйте спокойствие

Стресс – одна из основных причин накапливания жира на животе. Шутливое название выпирающего живота «комком нервов» имеет под собой реальные причины. Когда мы нервничаем, в организме вырабатывается гормон кортизол, который передает мозгу сигналы опасности. Мозг же, с целью защитить организм, дает команду на накопление ресурсов. И вот уже жир начинает откладываться «на черный день».

Чтобы сохранить здоровой свою нервную систему, медики советуют:

Планировать свой день. Четко следуя намеченному плану, вы максимально уберете форс-мажоры, и будете чувствовать себя намного спокойнее;

Делать перерывы во время работы. Даже, казалось бы, спокойная деятельность за компьютером серьезно утомляет мозг. Поэтому через каждый час необходимы 10-минутные перерывы;

Больше бывать на свежем воздухе. Даже если вы обедаете прямо в офисном здании, во время обеденного перерыва выйдите на улицу хоть ненадолго;

Организовать регулярное поступление положительных эмоций. Встречи с друзьями, семейные праздники, занятия хобби – все это обеспечит вам заряд хорошего настроения и не позволит кортизолу повышаться;

Достаточно спать. Если вы спите всего по 4-5 часов, то организм чувствует себя некомфортно. Он не отдыхает, нервная система находится в напряжении, вырабатывается кортизол, и мозг дает установку на накопление жира. Ложитесь спать до полуночи, проветрите перед сном комнату, примите теплый душ и отдохните от гаджетов – это повысит качество сна.

Начните применять эти рекомендации прямо сейчас. Не откладывайте их до понедельника или Нового года. И тогда уже через месяц вы заметите первые результаты!

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