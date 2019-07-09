Очередного циклического кризиса не избежать

— С 2010 года внешняя конъюнктура, за исключением влияния политических событий, для России оставалась в целом хорошей. Сейчас видны первые признаки ухудшения ситуации. Во многом это связано как с перегретостью финансовых рынков США и Европы, так и с действиями американского президента по отношению к КНР и Мексике. Эскалация торговых ограничений приводит к тому, что перспективы роста мировой экономики и торговли становятся все более призрачными, — заявил во время пресс-конференции в Новосибирске аналитик ПАО Банк «Открытие» Максим Петроневич (Москва).

По его словам, многие экономисты сейчас уверены в том, что циклического кризиса не избежать. Вопрос: когда он случится — в 2021-2022 годах или раньше и какова будет его глубина. По оценкам аналитиков, впервые за долгое время кризис может охватить Китай, где 45% в экономике занимает инвестиционная составляющая. Эта компонента наиболее чувствительна к перспективам экономического роста.

— По оценке МВФ, суммарная доля долга в экономике КНР превышает 200%, из них 50% ВВП — это потребкредиты. В экономике России потребкредиты составляют 20%, и у нас уже «бьют в колокола», — напоминает Петроневич.

Признаки замедления роста наблюдаются и в текущих индикаторах: экспорт, импорт, продажи автомобилей, индексы опроса ведущих производителей — демонстрируют тренд на замедление, но еще не находятся в отрицательной зоне.

Россия. Рост свернулся

В России, по словам Максима Петроневича, ситуация ненамного лучше. После активного восстановления экономики в 2017 – начале 2018 года, которое было поддержано ростом потребкредитования, ипотеки и ожиданиями перемен со стороны бизнеса, произошел отскок инвестактивности. Во второй половине 2018 года экономический рост свернулся.

Если ситуация не улучшится во второй половине 2019 года, например в связи с активизацией финансирования национальных проектов, с высокой вероятностью темпы роста экономики вплотную приблизятся к нулю. Уже в 1 квартале года, при отсутствии роста спроса на ипотеку и потребкредиты, динамика могла оказаться отрицательной — — 0,2% г/г.

Эксперт проанализировал, почему Россия оказалась в такой ситуации. Он напомнил, что с 2000 по 2009 годы экономика страны росла за счет активного роста цен на нефть: в среднем на 20% ежегодно. Ресурсы давали активное развитие отраслям услуг, перераспределяли в их пользу трудовые и финансовые ресурсы. С 2010 по 2014 годы, когда цены на нефть особо не росли и внешняя подпитка доходов исчезла, экономика начала опираться на новый драйвер: кредитование и рост социальных госрасходов. Этот импульс оказался краткосрочным, так как не был активно поддержан бизнесом. С 2013 год темпы роста экономики начали затухать, в 2014-2015 начался кризис. В 2017-2018 годах произошел новый небольшой отскок, связанный с незначительным ростом цен на нефть и спросом на потребкредитование. Но он не принес такого эффекта для экономики, как в 2010 году. Изменились стартовые условия: в 2010 году закредитованность населения РФ была очень низкой.

— Сейчас ситуация иная, и ЦБ по этому поводу охватывает серьезное беспокойство. Поэтому с 1 октября он планирует усложнить жизнь банкам, заставив их диверсифицировать нагрузку на капитал не только от стоимости кредитов, но и финансового состояния заемщика. При кредитной нагрузке физического лица более 50% рисковые коэффициенты при расчете норматива Н1 вырастут в 2–2,5 раза, — говорит Петроневич. — По факту получается, что нагрузка на капитал при расчете Н1 при выдаче инвесткредитов составит 75%, а для необеспеченных кредитов физлицу с долговой нагрузкой более 50% может достигать 220%. То есть на один и тот же объем капитала банк сможет выдать в 3 раза больше инвесткредитов, чем розничных. Этим инструментом ЦБ планирует стимулировать банки перераспределить акцент кредитования в пользу кредитов предприятиям, сильно затормозив сегмент высокорискованного розничного кредитования.

Новосибирск. С занятостью все печально

По словам эксперта, экономическая динамика в Новосибирской области остается лучше, чем в России в целом. Регион среди топ-30 регионов России является одним из лидеров по темпам роста ВВП с 2011 года в номинальном выражении. Однако эффекты быстрого роста имеют свою цену.

— Экономическая активность в регионе находится выше, чем в среднем по стране, но она стремительно сближается со средними показателями по РФ — 2,8% и 1,6% соответственно. То же можно сказать относительно инвестиций — 0,5% по России, около 6% по Новосибирску, — перечисляет эксперт. — При этом если посмотреть на то, что происходит с населением, то мы видим очень тревожные тенденции. Реальные располагаемые доходы новосибирцев упали на 5,4% (-2% по России) при росте зарплат. Самая печальная ситуация с занятостью. За последний год количество ушедших сотрудников за вычетом к нанятым сократилось на 0,9% в вашей рабочей силе. Это очень много. В среднем по России — 0,3%. Процесс сокращения сотрудников на крупных и средних предприятиях в Новосибирске в 3 раза интенсивнее, чем по России. Возможно, руководители компаний перебирают лучшие практики оптимизации, которые использовались на других территориях. Хотя в стране в этой части уже наметился положительный тренд. Надеюсь, что через некоторое время он перейдет и на Новосибирск.

Старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» ПАО Банк «Открытие» Ирина Демчук также поясняет, что сейчас многие предприятия вкладываются в автоматизацию процесса производства, что приводит к сокращению количества сотрудников в несколько раз. Впрочем, Максим Петроневич уверен, что новые технологии не представляют угрозы. Постоянно создаются новые сегменты и отрасли, где люди находят свою занятость.

Точки роста

Анализируя возможные источники роста экономики РФ, Максим Петроневич рассуждает, что внешние источники — экспорт и иностранные инвестиции — не сработают. По инвестициям в ближайшие годы ждать каких-то позитивных прорывов здесь не стоит, учитывая, что санкционное давление никто ослаблять не собирается. По экспорту, в контексте ситуации, которая развивается между США и КНР, за счастье будет сохранение внешнего спроса. Однако гораздо более вероятен сценарий отрицательной динамики в ближайшие 2-3 года.

Что касается внутренних источников, то это могут быть население, инвестиции и государственные ресурсы.

Реальные располагаемые доходы населения падают уже несколько лет, несмотря на рост зарплат. Как отметил эксперт, это говорит о том, что растущие зарплаты получают все меньше человек, так как на крупных предприятиях идет оптимизация и уволенные сотрудники вынуждены искать работу в компаниях МСБ или теневом секторе, где доходы меньше или плохо регистрируются. Впрочем, судя по данным первого квартала 2019 года, сальдо нанятых и выбывших работников улучшается.

— До 2013 года экономика России активно росла, и это давало предприятиям определенное поле для экспериментов с подразделениями, вводились масштабные PR-отделения, расширялся маркетинг и IT, создавались отделения по стратегии и т.д. Рост рынка предоставлял достаточно много пространства для ошибок и неэффективности, просчетов с точки зрения инвестиционных идей. С 2016 года доходы населения начали сокращаться, перспективы экономического роста становились все более туманными, и бизнес стал гораздо более расчетливым. Места для непросчитанных экспериментов уже почти нет, — констатирует эксперт.

С 2015 года процесс оптимизации идет во всех секторах экономики, за исключением государственного (где количество чиновников продолжает расти). Впрочем, эксперт считает, что оптимизация не может идти бесконечно и сейчас приближается к своей границе, так как просто физически нельзя заставить людей работать в 2-4 раза больше. По его оценкам, в 2020 году разница между динамикой реальных и располагаемых доходов в РФ сблизится, и этот фактор будет подталкивать реальные доходы вверх. Свою роль в этом сыграет и грядущая индексация зарплаты бюджетникам, намеченная на осень 2019 года. Что касается расходов населения, то опасения ЦБ по поводу появления на рынке пузыря и переход самого рынка кредитования в стадию зрелости приведут к замедлению темпов его роста. То есть, несмотря на более хорошую ситуацию с доходами населения, розничное кредитование в перспективе не будет оказывать того эффекта на экономику, как в 2018 году.

Если говорить о таком источнике роста экономики, как частные инвестиции, то еще до 2 квартала 2018 года бизнес активно инвестировал в новые проекты. После повышения НДС, пенсионного возраста и ключевой ставки частный бизнес перешел в режим ожидания. Сейчас потребность в оборотном капитале на рынке гораздо больше, чем в инвестициях.

— Если смотреть через призму данных Росстата, то финансовая ситуация в бизнесе сейчас остается достаточно хорошей. В 1 квартале 2019 года по широкому спектру отраслей наблюдается рост прибыли на 20-40%, повышается доля прибыльных предприятий, рентабельность бизнеса остается на достаточно высоком уровне (12,5%). Объем краткосрочных депозитов банки оценивают примерно в 3 трлн рублей, за 4 месяца компании привлекли в банках и с долгового рынка около 1 трлн рублей, то есть деньги в экономике есть. Проблема именно в том, что они не трансформируются в инвестиции, так как бизнес не видит растущего рынка, а нерастущий не прощает ошибок, — констатирует эксперт. — Именно поэтому бизнес сконцентрирован на оптимизации текущего производства и занятости. Кроме того, на рынке увеличилось количество сделок по слияниям/поглощениям. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие производства, бизнес занимается покупкой существующих работающих производств.

Ирина Демчук напоминает, что в 2019 году рост потребкредитования составил уже 24%, в прошлом году — 22%, а рост кредитования юрлиц в 2018 году достиг 9,5%, в этом году — около 5,5%. Особенность Новосибирска заключается в том, что в регионе превышение розничного кредитного портфеля над корпоративным наблюдается уже второй год и составляет 60% / 40%, для сравнения в целом по России — 80% / 20%. По ее словам, это свидетельствует о низкой деловой активности бизнеса в области.

— Как банк мы не видим роста деловой активности, позволяющего найти хорошего заемщика, исходя из его риск-профиля. По компаниям МСБ темпы роста выше, но все равно это не те темпы, которые мы для себя поставили, — поясняет банкир. — Фактически происходит рефинансирование кредитных портфелей из одного банка в другой.

Кстати, эксперты заявляют, что не следует ожидать экономического чуда от снижения ключевой ставки, анонсированного ЦБ. У Банка России уже есть инструмент рефинасирования кредитов, выданных МСБ, а также крупных инвестпроектов — под 6,5% годовых. Утвержденные лимиты выбраны едва на половину.

— Эффект снижения ключевой ставки — для поддержки надежных заемщиков, хороших проектов. Проблема в том, что на рынке в достаточном количестве их нет, — заявляет Петроневич. — Но это возможность для банков конкурировать со ставками долгового рынка, куда сейчас уходят многие крупные надежные заемщики.

Единственным драйвером роста экономики в такой ситуации остаются государственные инвестиции, в том числе в нацпроектах. Они могут трансформироваться в инфраструктуру и продукцию, в создании которых будут задействованы сотни предприятий, причем не в федеральном центре, а в регионах. Это увеличивает пространство для малого бизнеса, мобильность рабочей силы и т. д. Однако эффективность этого драйвера неоднозначна, об этом свидетельствуют многие дела, возбужденные по итогам сочинской Олимпиады, строительства космодрома «Восточный».

— Если деньги будут расходоваться в регионах на то, что прописано в программах, и эффективно, то бизнес приспособится, и мы получим некоторый продолжительный отрезок экономического роста, — не исключает Максим Петроневич.

Ирина Демчук прокомментировала, почему в последнее время многие гостендеры проходят с нулевым результатом и не привлекают участников. Банкир отметила, что кредитный комитет рассматривал несколько таких предложений из Новосибирска, в том числе по предоставлению банковской гарантии, но отказался их поддерживать, так как финансовое состояние клиентов вызывало вопросы.

— Госинвестиции будут важным источником экономического роста. Однако, по состоянию на 1 квартал 2019 года, заявленные в рамках нацпроектов ресурсы не тратятся. Объем их расходования составляет около 0,5%. Поэтому пока о каких-то эффектах говорить рано. Этот импульс мы почувствуем тогда, когда деньги от госинвестиций начнут реально проникать в экономику. С высокой вероятностью это произойдет во второй половине 2019 года либо позже, — заявляет Петроневич.

Он не исключает, что именно нацпроекты вместе с Фондом национального благосостояния могут смягчить для России эффект очередного циклического кризиса.

— Если говорить о наиболее значимых инвестпроектах, в которые государство будет вливать деньги, то для Новосибирска это «Академгородок 2.0» — около 150 млрд рублей. Это перспектива поступления в 2020-2024 годах дополнительных ресурсов для развития местного бизнеса через субподряды, создание новых рабочих мест, — перечисляет Ирина Демчук.

Банки сегодня также готовы рассматривать перспективные проекты, связанные с созданием цифровой инфраструктуры, здоровьем населения, производством медоборудования, фармацевтикой, строительством инфраструктурных проектов.

Кстати, Максим Петроневич заявил, что не ожидает крупной девальвации рубля при наступлении экономического кризиса, так как национальная валюта уже не привязана к ценам на нефть, а зависимость РФ от мирового рынка проявляется исключительно в позиции нерезидентов ОФЗ. Даже если ситуация будет развиваться негативно, после кратковременной волатильности, связанной с выходом нерезидентов из ОФЗ, рубль должен стабилизироваться на уровне около 20% выше текущего.

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