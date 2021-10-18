Как вернуть деньги за ремонт в новостройке

Россияне, купившие квартиру в новостройке без отделки, имеют право вернуть часть потраченных денег на ремонт, оформив налоговый вычет, рассказал РИА Недвижимость заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Размер налогового вычета составляет 13% от суммы расходов, но с учетом лимита имущественного вычета в размере двух миллионов рублей. Если квартира в новостройке стоила 1,5 миллиона рублей, а на отделку потрачено 500 тысяч рублей, то общая сумма, которую можно будет компенсировать, составит 260 тысяч рублей. Если квартира приобреталась в браке, то супруги могут компенсировать до 520 тысяч рублей, пояснил Прокофьев.

— Вычет положен всем категориям лиц, купившим квартиру в новостройке без отделки напрямую у застройщика, — сказал Прокофьев.

Он добавил, что в договоре долевого участия должно быть обязательно отражено, что квартира приобретается именно без отделки, так как с формулировкой «без ремонта» налоговики с большей долей вероятности в налоговом вычете откажут. Если отделка частично выполнена застройщиком, то необходимо четко описать в документе, какие работы входят в стоимость, а какие – нет.

К вычету примут расходы, указанные в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Согласно законодательству, можно вернуть деньги, потраченные на установку дверей и окон, укладку плитки, монтаж напольных покрытий и потолка, оклеивание стен обоями, установку съемных и раздвижных перегородок, монтаж электропроводки, водопроводных систем, отопления и даже кондиционеров. Кроме того, к вычету можно заявить расходы на покупку отделочных материалов, оплату отделочных работ и составления проекта и сметы.