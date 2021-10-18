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«Опора» — это мы!

  • 18/10/2021, 15:28
Новости Новосибирска
Члены Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» отметили 19-летие организации. В числе почетных гостей праздника — министры, бизнес-омбудсмен и депутаты.

Площадкой празднования 19-го дня рождения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Новосибирске стал банкетный зал Paradise. Именно здесь собрались десятки гостей — успешные и начинающие бизнесмены, представители городских и областных властей — чтобы подвести итоги работы организации, поделиться эмоциями и амбициозными планами дальнейшего развития.

Открыла торжественный вечер исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева:

«ОПОРА РОССИИ» объединяет не просто предпринимателей, но людей близких по духу, которые объединены не только задачей улучшения предпринимательского климата, но и идеями партнерства, созидания, благотворительности, проектами приносящими пользу обществу, преумножение духовно-культурного и экономического потенциала страны. И сегодня я хочу поблагодарить всех вас! Здесь собрались партнеры и друзья. Я очень рада той атмосфере, которая сложилась между нами, внутри нашей организации!

Сегодня в составе Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» — более 500 предпринимателей, 5 местных отделений и мы постоянно растем!

— Без сомнения, сегодня мы — это самая динамично развивающаяся общественная организация, защищающая права и законные интересы предпринимателей. У нас есть представительства во всех регионах страны — именно это дает нам право использовать в логотипе цвета российского флага и слово «Россия» в названии. — отметил Игорь Салов, член президиума, председатель попечительского совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». — Но то, что мы входим в пятерку регионов России по численности и качественному составу участников, — не соответствует нашим запросам. Стоит задача: войти в тройку! Считаю, сделаем это в течение года, у нас в данный момент достаточно хорошие темпы развития.

В ближайшее время количество местных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» должно вырасти. По словам Игоря Салова, представительства организации появятся в каждом районе:

— Сейчас определяемся: будем делать это кустовым или кольцевым методом, но совершенно очевидно, что сделаем. Мы наработали репутацию, о нас слышат — мы участвуем практически во всех процессах формирования инвестиционной среды, законотворчества, в защите прав и законных интересов — поэтому, конечно, люди идут в организацию: каждый ищет что-то свое — и находит!

Под чутким руководством ведущего Влада Смирнова мероприятие продолжилось церемонией награждения выдающихся участников «ОПОРЫ РОССИИ» представителями областных министерств.

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Мероприятие посетили министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, заместитель министра Максим Останин, заместить министра Вадим Васильев, которые наградили благодарственными письмами следующих членов «ОПОРЫ РОССИИ»: Анисимова Ольга, Григорьев Иван, Исхакова Надежда, Кайшев Янис, Малеев Алексей, Мироненко Евгений, Павленко Анна, Пинигина Наталья, Рожанская Елена, Салов Игорь, Селезнев Сергей, Стародубова Надежда, Шашкова Анна.

С 19-летием «ОПОРЫ РОССИИ» всех присутствующих поздравил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, а также отметит благодарственными письмами и почетными грамотами Дель Кристину, Кошелеву Наталию, Чавкину Евгению.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николаем Мамулатом отметил роль «ОПОРЫ РОССИИ» и работу Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» на благо предпринимателей региона и вручил благодарности и почетные грамоты Кошелевой Наталии, Пинигиной Натальи, Салову Игорю, Ярцевой Марине и Коллективу Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Поздравила предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» представитель центра «Мой бизнес» Оксана Козырева, руководитель Центра инноваций социальной сферы Новосибирской области.

Вручая одну из наград, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин отметил возросшее в последние годы влияние и роль организации на экономическую жизнь региона:

— Сегодня бизнес волнуют вопросы, связанные с законодательством, налогообложением, с контрольно-надзорной деятельностью и прочим — и мы как раз являемся таким связным мостиком, приглашаем вас к диалогу, предоставляем свои площадки, реализуем общие идеи. Потому что без такого тандема бизнеса и власти развитие экономики будет крайне затруднительным, если не сказать — невозможным.

Его поддержал бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат:

— Я точно знаю, что предприниматели двигают прогресс, двигают область, бюджет. Все зависит сейчас от предпринимателей. А вы входите в пятерку лучших по России — вы самые крутые, не лучшие, а именно крутые!

Эти слова гости вечера встретили смехом и громкими аплодисментами. Мероприятие в принципе лишено официоза: все давно знакомы между собой, решают проблемы, делятся опытом. Внутри «ОПОРЫ РОССИИ» появляются новые проекты, возникают клубы по интересам, зарождается настоящее товарищество. Например, Мужской клуб «ОПОРА» сегодня в нем состоят более 100 человек.

— Это не просто реализация своих амбиций, мечтаний — это стиль жизни, его трансляция. Это потребность находиться среди тех людей, которые желают чего-то большего, желают расти, развиваться, брать пример и быть примером. Тут все люди настоящие, — говорит член президиума Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», основатель мужского клуба «ОПОРА» Янис Кайшев. — Думаю, любой человек мечтает находиться в таком окружении.

Есть в «ОПОРЕ РОССИИ» и мощное «женское» направление. О его успехах напомнила Кристина Дель, сопредседатель, член президиума Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», руководитель комитета по развитию женского предпринимательства, руководитель комитета по развитию компетенций soft-skills:

— «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» — флагманский проект нашего отделения. Он самый первый, самый серьезный, самый крупномасштабный. Основная идея проекта заключается в развитии компетенций soft-skills у женщин-предпринимателей. Это коммуникации, партнерство, лидерские качества, адаптивность, креативное мышление и в первую очередь — взаимодействие между людьми. У нас есть специальная методология, по которой мы обучаем девушек. Проект сопровождают 15-20 экспертов в разных сферах — действующие предприниматели с огромным опытом. Также в проекте есть наставники по красоте, стилю, фитнесу и ораторскому искусству, с участницами работает психолог.

Разговоры об успехах и достижениях новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» перемежались поздравлениями и номерами развлекательной программы. Гости вечера поучаствовали в лотерее с призами от членов организации и ее партнеров, танцевали, участвовали в конкурсах, позировали в фотозоне, украшенной «Шарики Fonariki Новосибирск», и даже могли принять участие в создании картины «Опора — это мы». Для творцов подготовили настоящий холст, кисти и краски. А те, кто творить не хотел, позировали профессиональным художникам для портрета-шаржа.

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Закономерным итогом празднования дня рождения стало появление многоярусного торта — мастера кондитерской «Ласточка» выполнили его в патриотичном триколоре. Первые два куска были проданы в ходе спонтанного аукциона — вырученные средства были направлены на благотворительность.

Среди партнеров мероприятия — типография Atmosfera, печатный салон «Лемур», компания «Бизнес Онлайн».

Фото Татьяны Негодяевой

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Рубрики : Бизнес Стиль жизни

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : юбилей Опоры России Опора России МСБ бизнес Новосибирска


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