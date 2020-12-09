Как вернуть выручку и даже расширить бизнес

МТС приглашает вас на бесплатный вебинар для корпоративных клиентов «Бизнес в посткоронавирусном мире».

Говорим с предпринимателями о том, как вернуть выручку, открыть новые точки в пандемию, заставить СМИ написать о вас. Пытаемся заглянуть в будущее. О чём поговорим:

Что делать? Три истории от первого лица о том, как справиться с падением выручки, где находить силы и оптимизм.

А вот если бы? Поговорим об ошибках и инсайтах — возможно, вы избежите пары лишних ошибок или вдохновитесь попробовать новое!

Какие планы? Предприниматели расскажут о своих идеях и прогнозах на будущее.

СПИКЕРЫ:

Алексей Метальников. Сеть кофеен Bloom-n-brew. Открыли интернет-магазин и все СМИ написали об этом.

Марина Бородулина. Семейные кафе «Бабушка приехала». Осенью открыли еще две точки и запустили франшизу.

Елена Сдобникова. Клуб «Спортивная секция». Придумали, как продавать свои курсы корпорациям.

Участникам вебинара будут доступны специальные предложения от МТС: скидки до 40% на самые востребованные услуги для бизнеса.

ПОДРОБНЕЕ НА ВЕБИНАРЕ 10 ДЕКАБРЯ В 10:00 (МСК)!

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Фото предоставлено пресс-службой компании