Новосибирск получит 200 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Пионер»

В ближайшие три года на модернизацию культурных учреждений будет направлено более 4,6 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

— Федеральное финансирование поможет отремонтировать театры и дома культуры, построить новые концертные залы, отреставрировать музеи и объекты культурного наследия в 22 регионах страны, — отметили в пресс-службе кабмина.

В частности, Новосибирской области будет выделено более 200 млн рублей на (бывший кинотеатр «Пионер»). В 2021 году регион получит 120,740 млн рублей, в 2022 году- 81,428 млн рублей.

Напомним, на первый этап реконструкции, который начался в июле 2020 года, из областного бюджета были выделены 50 млн рублей.

Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Facebook