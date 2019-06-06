Как выбрать шкаф для производства

Назначение таких моделей – хранить в порядке все инструменты и рабочие материалы. В статье описаны виды шкафов для производства и рассказано, как выбрать конкретное изделие.

Виды металлических инструментальных шкафов

Металлические шкафы для хранения инструментов бывают следующих видов в зависимости от каркаса:

Цельносварные. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью. Но у них есть недостаток – их неудобно перемещать с места на место. Однако, если вы не планируете в ближайшие годы переезжать, это отличный вариант. Это также идеальный выбор для владельцев гаража.

Разборные. Их легко перемещать и собирать – к ним всегда прилагается понятная инструкция по сборке. Однако они менее устойчивы, чем их цельносварные аналоги. Они удобны для только что открывшихся предприятий, или же при расширении производства. Такие шкафы можно быстро и легко перевозить и переносить. Также можно ставить в гараж.

По размерам данные товары можно разделить на:

Небольшие модели и тумбы – например, серия ТС 1095 или инструментальные тумбы.

Высокие инструментальные шкафы– например, тяжёлые модели АМН ТС или модульные позиции Hard.

По направлениям производства инструментальные шкафы делятся на:

Для лёгкого производства – для создания товаров массового пользования, например, производство мебели, автомобилей, электротехники, в пищевой промышленности и т.д.

Для тяжёлого производства – для производства средств производства, например, чёрная и цветная металлургия, химическая отрасль, для добывающей промышленности.

Комплектация инструментальных шкафов

Шкафы для хранения инструментов и материалов изготавливаются из металлического листа толщиной не менее 1 мм. Поверх металл покрывается полимерной порошковой краской. Стандартные цвета – серый, синий. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, также к воздействию химических моющих средств. Такое изделие можно мыть с помощью обычных чистящих средств, краска не сотрётся.

Представлено много моделей. Любой покупатель сможет подобрать изделие под свои нужды. Чем можно комплектовать позицию? В стандартный набор может входить:

Перфорированный экран. Он представляет из себя металлическую панель с перфорацией – с дырочками под крючки и полки.

Выдвижные ящики большие и малые. Они изготавливаются из металла, окрашиваются в разные цвета, стандартные варианты – синий или серый.

Полки разных размеров для инструментов, материалов или для баллончиков. Также создаются из металла, окрашены полимерной порошковой краской в серый или синий цвета.

Держатели для ключей, инструментов или отвёрток.

Комбинируя эти предметы в разных пропорциях, покупатель получит именно то, что ему нужно. Например, можно выбрать позицию только с полками и ящиками, или же с высоким перфорированным экраном и полками, без ящиков. Строгой статистики наша компания не ведёт, однако большинство наших клиентов предпочитают модели большой высоты с разными полками. Периодически заказывают изделия с ящиками разных размеров.

Как выбрать инструментальный шкаф

Металлические шкафы для хранения инструментов достаточно легко выбрать. В первую очередь надо определиться с предполагаемым количеством инструментов и материалов, которые вы будете хранить. Исходя из этого посмотрите на модели, которые вас устроят. Далее определитесь с тем, какая позиция вам понадобится: цельносварная или сборная? Специалисты нашей компании смогут вас проконсультировать по всем вопросам касательно покупки этих товаров, и помогут определиться с выбором. Наша компания также доставляет товары до адреса клиента и при необходимости поднимает. Также наши специалисты могут собрать изделия.