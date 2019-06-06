Как выбрать шкаф для производства

Назначение таких моделей – хранить в порядке все инструменты и рабочие материалы. В статье описаны виды шкафов для производства и рассказано, как выбрать конкретное изделие.
Металлические шкафы для хранения инструментов бывают следующих видов в зависимости от каркаса:
По размерам данные товары можно разделить на:
По направлениям производства инструментальные шкафы делятся на:
Шкафы для хранения инструментов и материалов изготавливаются из металлического листа толщиной не менее 1 мм. Поверх металл покрывается полимерной порошковой краской. Стандартные цвета – серый, синий. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, также к воздействию химических моющих средств. Такое изделие можно мыть с помощью обычных чистящих средств, краска не сотрётся.
Представлено много моделей. Любой покупатель сможет подобрать изделие под свои нужды. Чем можно комплектовать позицию? В стандартный набор может входить:
Комбинируя эти предметы в разных пропорциях, покупатель получит именно то, что ему нужно. Например, можно выбрать позицию только с полками и ящиками, или же с высоким перфорированным экраном и полками, без ящиков. Строгой статистики наша компания не ведёт, однако большинство наших клиентов предпочитают модели большой высоты с разными полками. Периодически заказывают изделия с ящиками разных размеров.
Металлические шкафы для хранения инструментов достаточно легко выбрать. В первую очередь надо определиться с предполагаемым количеством инструментов и материалов, которые вы будете хранить. Исходя из этого посмотрите на модели, которые вас устроят. Далее определитесь с тем, какая позиция вам понадобится: цельносварная или сборная? Специалисты нашей компании смогут вас проконсультировать по всем вопросам касательно покупки этих товаров, и помогут определиться с выбором. Наша компания также доставляет товары до адреса клиента и при необходимости поднимает. Также наши специалисты могут собрать изделия.
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