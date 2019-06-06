«Дорожная карта» НИПС по блокчейну готова к применению

— В декабре прошлого года правительство РФ приняло программу «Цифровая экономика» на период до 2024 года. К весне 2019 госкорпорации «Росатом» было поручено провести конкурсы по разработке девяти «дорожных карт» сквозных цифровых технологий. Мы в нем участвовали и выиграли один из тендеров — подготовка «дорожной карты» по развитию блокчейна или технологий распределенного реестра, — сообщил во время пресс-подхода руководитель центра разработки ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС) Виталий Саяпин.

Он добавил, что институт уже подготовил «дорожную карту», она прошла наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика», одобрена и находится в «достаточно готовом состоянии». 24 мая карта была представлена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

— К подготовке «дорожной карты» мы привлекли большое количество экспертов, подключили профессиональное сообщество, так как находимся в уникальном положении. С одной стороны, мы являемся предприятием ОПК, с другой — работаем в экосистеме Академгородка, плотно взаимодействуем с институтами СО РАН, ведущими вузами, то есть у нас есть соответствующие компетенции и возможности решать такие задачи федерального уровня, — говорит гендиректор ПАО НИПС Александр Ляпидевский. — Сейчас мы можем продвигать технологии распределенного реестра в экономику страны и Сибирского федерального округа.

По словам Виталия Саяпина, в ходе работы над «дорожной картой» технологий распределенного реестра были определены 5 приоритетных сфер, где они будут применяться и дадут максимальный эффект.

— Это финансы и страхование, транспортировка и хранение, госуправление, деятельность в области здравоохранения и соцуслуг, обрабатывающие производства. В части из них блокчейн уже применяется. Кроме того, в каждой приоритетной сфере прописаны области применения (проекты): международные платежи, сделки торгового финансирования, отслеживание доставки грузов, поддержка систем голосования, регистрация прав на землю, борьба с контрафактными лекарствами, отслеживание поставок и т. д., — перечисляет он. — Технологии распределенного реестра позволяют избегать посредников, которые оттягивают на себя финансы и замедляют процесс. Их использование позволит ускорить многие процессы в экономической сфере, повысить доверие, а также надежность и достоверность процессов, снизить затраты.

В целом, по словам Саяпина, к 2024 году технологии распределенного реестра должны обеспечить накопленный экономический эффект в 1,5 трлн рублей.

По каждому конкретному проекту, входящему в 5 приоритетных сфер, сейчас определены суммы поддержки. Речь идет о миллиардах рублей. К осени 2019 года по этим проектам начнутся конкурсы, в которых НИПС также планирует принять участие.

В конце марта директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» («Цифровые технологии») АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин сообщал федеральным СМИ, что разработка дорожных карт даст возможность бизнесу заявить о потребностях в развитии цифровых технологий, на удовлетворение которых направят проекты по реализации этих документов. Он также отмечал, что финансирование будет выделяться под определенные проекты, сформирующиеся на основе приоритетов дорожных карт.

ПАО НИПС создан в 1972 году, как филиал Московского института точной механики и вычислительной техники. Является ведущим центром по разработке программного обеспечения для отечественных суперкомпьютеров БЭСМ и «Эльбрус». Входит в ГК «Ростех».

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