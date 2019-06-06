 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«Дорожная карта» НИПС по блокчейну готова к применению

Конкурсы по конкретным проектам, включенным в документ, начнутся к осени 2019 года.
  • 06/06/2019, 16:00
Автор: Юлия Данилова
«Дорожная карта» НИПС по блокчейну готова к применению
В «дорожной карте» технологий распределенного реестра определены 5 приоритетных сфер, где они будут применяться и дадут максимальный эффект.

— В декабре прошлого года правительство РФ приняло программу «Цифровая экономика» на период до 2024 года. К весне 2019 госкорпорации «Росатом» было поручено провести конкурсы по разработке девяти «дорожных карт» сквозных цифровых технологий. Мы в нем участвовали и выиграли один из тендеров — подготовка «дорожной карты» по развитию блокчейна или технологий распределенного реестра, — сообщил во время пресс-подхода руководитель центра разработки ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС) Виталий Саяпин.

Он добавил, что институт уже подготовил «дорожную карту», она прошла наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика», одобрена и находится в «достаточно готовом состоянии». 24 мая карта была представлена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

— К подготовке «дорожной карты» мы привлекли большое количество экспертов, подключили профессиональное сообщество, так как находимся в уникальном положении. С одной стороны, мы являемся предприятием ОПК, с другой — работаем в экосистеме Академгородка, плотно взаимодействуем с институтами СО РАН, ведущими вузами, то есть у нас есть соответствующие компетенции и возможности решать такие задачи федерального уровня, — говорит гендиректор ПАО НИПС Александр Ляпидевский. — Сейчас мы можем продвигать технологии распределенного реестра в экономику страны и Сибирского федерального округа.

По словам Виталия Саяпина, в ходе работы над «дорожной картой» технологий распределенного реестра были определены 5 приоритетных сфер, где они будут применяться и дадут максимальный эффект.

— Это финансы и страхование, транспортировка и хранение, госуправление, деятельность в области здравоохранения и соцуслуг, обрабатывающие производства. В части из них блокчейн уже применяется. Кроме того, в каждой приоритетной сфере прописаны области применения (проекты): международные платежи, сделки торгового финансирования, отслеживание доставки грузов, поддержка систем голосования, регистрация прав на землю, борьба с контрафактными лекарствами, отслеживание поставок и т. д., — перечисляет он. — Технологии распределенного реестра позволяют избегать посредников, которые оттягивают на себя финансы и замедляют процесс. Их использование позволит ускорить многие процессы в экономической сфере, повысить доверие, а также надежность и достоверность процессов, снизить затраты.

«Дорожная карта» НИПС по блокчейну готова к применению

В целом, по словам Саяпина, к 2024 году технологии распределенного реестра должны обеспечить накопленный экономический эффект в 1,5 трлн рублей.

По каждому конкретному проекту, входящему в 5 приоритетных сфер, сейчас определены суммы поддержки. Речь идет о миллиардах рублей. К осени 2019 года по этим проектам начнутся конкурсы, в которых НИПС также планирует принять участие.

В конце марта директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» («Цифровые технологии») АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин сообщал федеральным СМИ, что разработка дорожных карт даст возможность бизнесу заявить о потребностях в развитии цифровых технологий, на удовлетворение которых направят проекты по реализации этих документов. Он также отмечал, что финансирование будет выделяться под определенные проекты, сформирующиеся на основе приоритетов дорожных карт.

ПАО НИПС создан в 1972 году, как филиал Московского института точной механики и вычислительной техники. Является ведущим центром по разработке программного обеспечения для отечественных суперкомпьютеров БЭСМ и «Эльбрус». Входит в ГК «Ростех».

Фото автора

Популярное с сайта

Льгот по уплате имущественных налогов стало больше

Льгот по уплате имущественных налогов стало больше

06/06/2019, 13:14
Налоговые органы Новосибирской области заканчивают подготовку к формированию уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за прошлый год.

В Ленинском районе чаще всего выставляются на продажу квартиры с жильцами

06/06/2019, 13:04
Меньше всего таких предложений находится в Первомайском и Советском районах.
300 тонн труб готовы к началу летних ремонтов теплосетей

300 тонн труб готовы к началу летних ремонтов теплосетей

06/06/2019, 12:43
Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын осмотрел склад материалов, подготовленных для обеспечения летних ремонтов, и обсудил со специалистами график поставок на весь период ремонтной кампании.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Экономический потенциал Новосибирской области представят на ПМЭФ

06/06/2019, 15:03

У новосибирского банка «Взаимодействие» отозвали лицензию

06/06/2019, 15:00

Рынок аренды складов индивидуального хранения вырос в 2,6 раза за год

06/06/2019, 14:56

Регоператор ТКО берет кредит для расчета с перевозчиками

06/06/2019, 13:57

В регионе будет принят новый закон о господдержке сельхозпроизводителей

06/06/2019, 13:53

Льгот по уплате имущественных налогов стало больше

06/06/2019, 13:14

В Ленинском районе чаще всего выставляются на продажу квартиры с жильцами

06/06/2019, 13:04

300 тонн труб готовы к началу летних ремонтов теплосетей

06/06/2019, 12:43

За пять месяцев погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД выросла на 4,7%

06/06/2019, 11:42

Футбол нон-стоп: события июня

06/06/2019, 10:03
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска