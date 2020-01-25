Как выучить турецкий язык самостоятельно. Практические рекомендации

В этом старинном языке отразилась неповторимая культура турецкого народа и многовековая история страны. Изучая его, вы откроете для себя Турцию с абсолютно новой стороны.

Что нужно для обучения?

Для самостоятельного изучения турецкого нужны только три составляющие:

желание; время; правильно составленная программа занятий.

Эти составляющие тесно связаны между собой. Мотивация или желание – это двигатель вашего успеха. Если вы не знаете, зачем вам нужен это язык, то вряд ли у вас получится его выучить. Из-за отсутствия мотивации страдают и другие пункты приведенных тезисов. Например, если у вас нет желания учить язык, то как у вас появится желание выделять время на учебу и уж тем более подбирать пособия или курсы!

Уделять время обучению тоже нужно с умом. Лучше заниматься понемногу, но ежедневно, чем по несколько часов, но всего один раз в неделю. Чем чаще занятия, тем легче усваивается материал, так вы будете постоянно вовлечены в процесс обучения, и не будете забывать то, что выучили недавно. Занимаясь один раз в неделю, вам будет трудно сосредоточиться и запоминать новые слова и правила, за неделю они просто забудутся.

Где найти хорошие пособия для обучения? Самый простой и эффективный вариант – это дистанционные курсы турецкого языка. Можно, конечно, попробовать самому искать информацию в Интернете, но это долгий и тернистый путь. Без систематизации разрозненных учебных материалов вы можете потратить годы, так и не выучив язык.

Рекомендации для увеличения эффективности учебы

Обратите внимание на несколько советов, способных облегчить учебный процесс:

Не заучивайте порядок слов в предложении, лучше поймите логику их расстановки, и тогда вы сможете без проблем формировать разные предложения. В турецком языке глагол всегда стоит в конце – это простое правило, которое поможет быстрее заговорить. Больше слушайте. Старайтесь слушать и повторять отдельные слова и фразы, так вы с самого начала обучения будете привыкать к турецкой речи. Запомните главное правило письма – как слышим, так и пишем. Это намного облегчает обучение письму и чтению. Смотрите фильмы на турецком, так вы будете привыкать к беглой речи. Отправьтесь в отпуск в Турцию, чтобы погрузиться в языковую среду.

Изучение иностранного языка всегда сопряжено со многими трудностями. Но, если у вас есть сильная мотивация, время и хорошие учебные материалы, то успех вам гарантирован. Не забывайте об этих практических рекомендациях, и тогда изучение турецкого языка будет простым, интересным, а главное, эффективным.

«Источник: escc.ru»